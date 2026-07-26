De la Espriella lanza advertencia a grupos armados tras ataque con explosivos en Popayán

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, se pronunció tras el atentado con explosivos contra una bodega de distribución de Postobón en Popayán y aseguró que su Gobierno enfrentará con firmeza a los grupos armados ilegales cuando asuma el poder el próximo 7 de agosto. Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer la autoría del ataque y verificar la autenticidad de unos panfletos hallados en la escena.

A través de su cuenta de X, De la Espriella atribuyó el hecho a organizaciones armadas ilegales y envió un mensaje sobre la política de seguridad que implementará durante su mandato.

“Los narcoterroristas vuelven a atacar cobardemente en Popayán. Esas serán sus últimas acciones en la impunidad”, escribió el mandatario electo.

En el mismo pronunciamiento afirmó que, “desde el 7 de agosto”, los habitantes del Cauca y del resto del país “recuperarán la tranquilidad” con el respaldo del Gobierno y de la Fuerza Pública.

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Asimismo, sostuvo que su administración está “lista para cumplir nuestra misión” y agregó: “Someteremos a quienes durante años se creyeron intocables. Nunca más los criminales impondrán el miedo, ni los colombianos quedarán indefensos frente al terrorismo y al crimen”.

El ataque ocurrió la noche del sábado 25 de julio, minutos antes de la medianoche, cuando dos artefactos explosivos fueron lanzados contra las inmediaciones de la bodega ubicada en el barrio Bello Horizonte, al norte de Popayán. La explosión ocasionó daños en la infraestructura, pero no dejó personas heridas.

Autoridades investigan panfletos atribuidos al Eln tras atentado en Popayán

De acuerdo con las primeras verificaciones de las autoridades, la detonación destruyó ventanales, causó afectaciones en parte de la planta y dejó esparcidos fragmentos de vidrio, concreto y botellas de bebidas.

Durante la inspección judicial también fue localizado un segundo artefacto explosivo que no alcanzó a detonar. El elemento fue neutralizado de manera controlada por el grupo antiexplosivos de la Policía, evitando una emergencia de mayor magnitud.

Las primeras hipótesis indican que los responsables habrían llegado al sitio, lanzado los explosivos y escapado inmediatamente. No obstante, esta versión continúa siendo objeto de investigación y aún no ha sido confirmada oficialmente.

En el lugar también fueron encontrados panfletos con mensajes atribuidos al Eln, aparentemente firmados por el denominado Frente de Guerra Urbano Nacional “Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo”. En esos documentos se menciona como objetivo a instalaciones, centros de distribución y operaciones logísticas de empresas como Postobón S.A. y Bavaria S.A.

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Los panfletos incluyen afirmaciones como: “Postobón es una de las empresas pertenecientes al conglomerado económico Organización Ardila Lülle (...) Esta empresa es un símbolo de la oligarquía colombiana y lo que representa el capitalismo depredador en los territorios”.

También señalan: “El robo, la violencia y manipulación son conductas propias de los capitalistas (...) Postobón ha hecho parte del entramado contrainsurgente que ha financiado y promovido el paramilitarismo en distintas regiones”. Finalmente, el documento asegura que entre las acciones atribuidas al grupo están “la quema de tractocamiones” y un atentado con explosivos contra un vehículo de carga frente a un centro logístico de Bavaria en Yumbo.

Pese al hallazgo de este material, las autoridades reiteraron que la autenticidad de los panfletos continúa en verificación y que, por ahora, no existe una confirmación oficial sobre la autoría del atentado ni sobre un vínculo directo entre esos documentos y el ataque registrado en Popayán.