Petro asegura que la mitad de la deuda de la Nueva EPS corresponde al Estado

El presidente Gustavo Petro aseguró que cerca de la mitad de la deuda de la Nueva EPS corresponde al Estado, la cual estimó en unos $11 billones, mientras que el resto sería responsabilidad de privados. Sus declaraciones se conocieron poco después de que la entidad revelara sus estados financieros, en los que reportó un patrimonio negativo y pérdidas millonarias, y en medio de nuevas críticas del mandatario al modelo de salud del país.

"El ministro de Hacienda debe, por la salud del pueblo, reconocer la deuda que corresponde al Estado, convertirla en deuda pública nacional y pagarla como un proyecto estratégico de la Nación", escribió Petro en su cuenta de X.

En la misma publicación, cuestionó la gestión de Enrique Vargas Lleras como integrante de la junta directiva de la Nueva EPS, al calificarla de una "deshonrosa administración".

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El mandatario también aseguró que uno de los presuntos responsables del desfalco al sistema de salud lo ha amenazado con extradición y reiteró sus denuncias sobre hechos de corrupción en la EPS.

"Ya me amenazan con extradición uno de los responsables del desfalco, pero el saqueo de las mafias políticas y no políticas es terrible en la salud. Once billones nos costó a los colombianos los hechos de corrupción dentro de la Nueva EPS. Mi cuenta del saqueo ya va por los 30 billones de pesos en la salud, la mitad del déficit primario de la Nación, y así quieren hacerlo pagar a los pobres", afirmó.

Las declaraciones de Petro se conocieron horas después de que el agente especial interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, presentara el balance financiero de la entidad correspondiente a 2024.

Según Ospina, la EPS registró ingresos ordinarios por $22,2 billones, mientras que el costo de la prestación de servicios ascendió a $26,4 billones. A ello se sumaron gastos administrativos por $0,5 billones, equivalentes al 2,5 % de los ingresos, lo que dejó una pérdida neta de $4,8 billones. No obstante, indicó que el resultado representa una mejoría frente a 2023, cuando las pérdidas fueron cercanas a $6,5 billones.

"La pérdida no se explica principalmente por la administración de la entidad, sino por el desbalance entre los recursos que entran al sistema y el costo real de atender a los afiliados", señaló la interventoría en un comunicado. Además, precisó que los recursos contabilizados en 2024 también cubrieron obligaciones correspondientes a vigencias anteriores.

Al cierre de 2024, la Nueva EPS reportó activos por $10,6 billones, pasivos por $22,5 billones y un patrimonio negativo de $11,9 billones. La entidad aclaró que esta cifra refleja el reconocimiento contable de obligaciones acumuladas y no una deuda generada exclusivamente durante ese año.

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Del total de $21,9 billones en obligaciones por prestación de servicios, cerca de $13,2 billones corresponden a deuda neta con la red de salud, un monto que podría reducirse mediante procesos de conciliación y la aplicación de glosas.

Pese al panorama financiero, Ospina defendió la viabilidad de la entidad.

"Creo firmemente que, si seguimos por este camino de reorganización empresarial que hoy adelantamos con rigor, la Nueva EPS demostrará su viabilidad absoluta y no tendría por qué ser liquidada", concluyó.