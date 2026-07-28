Petro se reunió con el representante de Estados Unidos: estos fueron los temas que abordaron

La relación entre Colombia y Estados Unidos volvió a estar en el centro de la agenda este martes tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Hugo Guevara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quien presentó oficialmente sus credenciales en la Casa de Nariño. Al término del encuentro, el Gobierno entregó detalles sobre los temas abordados.

Según explicó el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la reunión no se abordó el tema de la lista OFAC. En cambio, la conversación se concentró en la estrategia del Gobierno frente a la lucha contra el narcotráfico, con énfasis en la sustitución de cultivos ilícitos.

“Lo que el Presidente le habló al nuevo embajador encargado de los Estados Unidos es sobre la lucha contra el narcotráfico de lo que ha hecho este gobierno. Pero básicamente se centró en la sustitución de cultivos, donde ya hay 32 mil familias que están en ese programa y que son más o menos 43 mil hectáreas las que se han sustituido”, explicó Benedetti.

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Gobierno defiende resultados en la sustitución de cultivos

El ministro también aseguró que la administración Petro concluyó su mandato con una relación positiva con Washington, pese a los episodios de tensión registrados entre ambos países.

Respecto a las cifras sobre los cultivos de coca, Benedetti defendió la estrategia implementada por el Ejecutivo y afirmó que los indicadores muestran una reducción de las hectáreas sembradas.

“De hecho ya cuando uno ve los cuadros, ve que viene bajando sustancialmente lo que es las hectáreas cultivadas de coca. Y lo bueno de esto es que no ha sido un mecanismo forzado ni ha sido con la aspersión y lo mejor es que ha sido con sustitución de cultivo”, apuntó el ministro del Interior.

Tomado de El Universal.

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