Petro tilda de mentiroso a De la Espriella por señalamientos sobre crisis fiscal

De mentiroso calificó el expresidente Gustavo Petro al actual mandatario, Abelardo de la Espriella, en la réplica que su partido, el Pacto Histórico, hizo a la alocución presidencial del pasado domingo.



El domingo, el presidente De la Espriella aseguró en su alocución que la grave crisis fiscal que enfrenta el país es resultado de la corrupción del anterior gobierno.

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"Saquearon al país y al erario Es un robo masivo al erario", manifestó.



“¿Cómo que hay una crisis fiscal y bajan los impuestos a los más ricos?”, se preguntó Petro, quien aseguró que las falsas acusaciones contra su Gobierno buscan ocultar la intención de la actual administración de hacer regalos a los ricos a costa de los colombianos más pobres.



“Van a elevar el déficit fiscal hasta el 9% de la economía. ¿Quién va a pagar ese déficit? Blanco es, gallina lo pone, el pueblo trabajador y los pobres”, dijo.



Aseguró que por reducir en 100 pesos el costo de la gasolina, que según él solo utilizan una minoría de los colombianos, se va a sacrificar la educación y la salud de la mayoría de los colombianos.

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Reiteró su afirmación de que el verdadero ganador de las elecciones fue el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y no De la Espriella, de quien aseguró que era “el candidato del algoritmo impuesto por Washington”.



Invitó a sus seguidores a protestar a las calles y aseguró que esta es una situación similar a la que se presentó con el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cuando el intento de aumentar el impuesto del IVA a algunos productos provocó el estallido social que terminó provocando la renuncia del funcionario.

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