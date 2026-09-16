Presidente De la Espriella anuncia 187 proyectos por $515.000 millones para las regiones

El presidente Abelardo de la Espriella el primer paquete de proyectos territoriales de su Gobierno, que contempla 187 iniciativas para igual número de municipios, con una inversión estimada de $515.000 millones.

El anuncio se realizó como parte de la estrategia de empalmes territoriales, desarrollada por la administración para identificar necesidades planteadas por alcaldes y gobernadores antes de la posesión presidencial.

El proceso comenzó en Antioquia, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima. En esos departamentos, los mandatarios locales presentaron tres proyectos y tres necesidades que consideraban prioritarios para sus municipios.

De acuerdo con las cifras entregadas por el Gobierno, la primera fase permitió recopilar información de 447 municipios, con un total de 1.274 proyectos y necesidades, cuyo costo estimado alcanzaba los $38,1 billones.

Las propuestas fueron sometidas a una revisión que incluyó sus estudios, diseños, costos, radicaciones y estado de avance. Según explicó el presidente, el propósito fue determinar cuáles iniciativas contaban con condiciones para continuar su trámite y cuáles requerían ajustes antes de avanzar.

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“Recibir proyectos no es gobernar. Teníamos el deber de revisar, verificar y priorizar”, afirmó De la Espriella al explicar el proceso de selección.

¿Qué proyectos fueron priorizados?

El paquete está compuesto por iniciativas de diferentes sectores: 35 proyectos de vías, 26 de agua potable y saneamiento, 25 de deporte y recreación, 22 de seguridad y convivencia y 20 de salud.

Las demás iniciativas están relacionadas con vivienda, educación, cultura, ambiente, energía, desarrollo y conectividad. El Gobierno no detalló individualmente cuántos proyectos corresponden a cada uno de estos sectores.

Entre los ejemplos mencionados durante la presentación se encuentran obras de acueducto, intervenciones viales para facilitar el transporte de productos agrícolas, puestos de salud en zonas rurales y escenarios destinados a actividades deportivas.

“Estamos hablando de obras que cambian la vida cotidiana de los colombianos: el acueducto que una comunidad lleva años esperando; la placa huella por donde nuestros campesinos sacan sus productos”, afirmó el mandatario.

La priorización no significa que todas las obras comiencen de inmediato

Los 187 proyectos deberán continuar con sus respectivos procedimientos técnicos y financieros. Las iniciativas que ya tengan estudios, diseños, permisos y recursos necesarios podrán avanzar hacia las siguientes etapas, mientras que aquellas que presenten requerimientos deberán completar su estructuración.

El Gobierno también señaló que los proyectos que necesiten financiación adicional deberán identificar las fuentes de recursos correspondientes. En esos casos, la administración prevé acompañamiento para avanzar en los requisitos pendientes.

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Para las iniciativas de mayor alcance, el Ejecutivo planteó además la posibilidad de evaluar su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo, siempre que cumplan las condiciones de viabilidad técnica e impacto establecidas por el Gobierno.

El anuncio se realizó en un contexto de restricciones fiscales reconocidas por el propio mandatario. De la Espriella afirmó que recibió una situación de “enormes restricciones fiscales” y una “caja comprometida”, factores que, según explicó, condicionan el ritmo de inversión.

“Recibimos una nación con enormes restricciones fiscales y una caja comprometida. Yo quisiera más proyectos y más obras, pero la realidad fiscal que recibimos y el problema del terremoto nos obligan a ajustarnos”, señaló.

Gobierno retomará los recorridos territoriales

La administración anunció además la continuidad de los empalmes territoriales, que fueron suspendidos temporalmente por la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto. El Gobierno retomará estas jornadas bajo el nombre ‘El Milagro de las Regiones’.

La agenda comenzará esta semana en La Guajira, donde el presidente tiene previsto estar este jueves, y continuará el viernes en Bolívar. De la Espriella aseguró que la intención es llevar posteriormente el ejercicio a los 32 departamentos y los 1.103 municipios del país.

En una publicación en su cuenta de X, el mandatario explicó que la estrategia busca mantener el contacto con las autoridades locales y recibir directamente las necesidades de los territorios.

“Antes de asumir la Presidencia empeñé mi palabra con los territorios. Hoy, 15 de septiembre, empiezo a cumplirla de frente y con hechos. Anuncio al país el primer paquete de victorias tempranas: 187 proyectos listos para avanzar en 187 municipios, con una inversión de 515 mil millones de pesos para transformar la vida cotidiana de los colombianos con vías, agua potable, recreación, seguridad y salud.”

En el mismo mensaje, De la Espriella indicó que el Gobierno retomará el ejercicio tras la pausa ocasionada por el terremoto:

“Superada la pausa que nos impuso el terremoto, retomamos este ejercicio con un nuevo nombre y una misión aún más grande: El Milagro de las Regiones. Este jueves estaré en La Guajira y el viernes en Bolívar. Y así recorreré los 32 departamentos de la Patria.”

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El presidente también sostuvo que la gestión de las iniciativas deberá mantenerse en los territorios y no depender de desplazamientos constantes de alcaldes y gobernadores hacia Bogotá.

“Los alcaldes y gobernadores no tendrán que venir a peregrinar a Bogotá, ni sus proyectos se van a refundir en anaqueles. Este Gobierno sale de los escritorios y va directamente al territorio, porque es allá donde están las necesidades, las soluciones y la gente a la que nos debemos.”

El mandatario cerró su mensaje con una referencia al objetivo de llevar la inversión a los municipios mediante este mecanismo: “Un país se reconstruye paso a paso, municipio a municipio, obra por obra y, sobre todo, con hechos”.

Con el nuevo recorrido, el Gobierno continuará recopilando propuestas de las administraciones locales y haciendo seguimiento a los proyectos que ya fueron priorizados. La siguiente etapa deberá definir cuáles de las iniciativas cuentan con las condiciones para avanzar hacia su ejecución y cuáles requieren ajustes técnicos o nuevas fuentes de financiación.

Tomado de El Colombiano.

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