Tenemos las manos limpias: ministro de Hacienda anuncia reforma tributaria y responde al empalme

"Tenemos las manos limpias, tenemos el corazón limpio y tenemos el alma limpia", aseguró este martes el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al afirmar que el Gobierno no aceptará "ningún tipo de coacción, ningún tipo de amenaza ni ningún tipo de irrespeto contra el Gobierno y, fundamentalmente, contra el presidente de la República", en medio del proceso de transición con la administración entrante de Abelardo de la Espriella.

Ávila hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño, donde también anunció que el Ejecutivo radicará ante el nuevo Congreso, el próximo 20 de julio, un proyecto de reforma tributaria con el que busca corregir el desequilibrio fiscal generado tras el hundimiento de la ley de financiamiento que debía complementar el Presupuesto General de la Nación para 2026.

"El próximo 20 de julio este Gobierno va a dejar radicada en el Congreso de la República una propuesta de reforma tributaria que compense lo que se produjo como resultado de una decisión del Congreso que no aprobó la ley de financiamiento que acompañaba el presupuesto de 2026", precisó el ministro.

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No obstante, aclaró que "esta es una decisión que le corresponde al nuevo Gobierno" y señaló que, durante el empalme, la administración Petro entregará recomendaciones sobre la necesidad de recuperar los ingresos del Estado para garantizar su funcionamiento.

El anuncio coincidió con la designación del economista Miguel Gómez Martínez como nuevo ministro de Hacienda, así como con la decisión del gobierno entrante de conformar 22 mesas de trabajo para revisar la gestión de la administración saliente e identificar posibles casos de corrupción.

Ávila explicó que, durante el proceso de empalme, que comenzará formalmente el próximo jueves, el Gobierno entregará un diagnóstico detallado de la situación fiscal del país y una hoja de ruta orientada a fortalecer los ingresos del Estado, con el fin de garantizar la continuidad de los programas sociales y el funcionamiento de las entidades públicas.

"El Gobierno presentó un proyecto de presupuesto para este año que fue aprobado por el Congreso con la claridad de que requería una ley de financiamiento. Sin embargo, el Congreso decidió negar esa iniciativa, lo que inevitablemente generó un desbalance fiscal para este año", sostuvo el ministro.

Finalmente, argumentó que el origen del déficit está en la caída de los ingresos del Estado y consideró que esa debería ser una de las prioridades del próximo Gobierno, más que realizar recortes al gasto público. En ese sentido, indicó que la reforma tributaria que dejarán radicada tendrá un enfoque progresivo y buscará respaldar la inversión social.

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