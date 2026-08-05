Verónica Alcocer envía petición a la Fiscalía para "restablecer su buen nombre"

A través de un derecho de petición enviado a la Fiscalía, la primera dama y exesposa del presidente Gustavo Petro, busca conocer más información sobre las acusaciones judiciales que pesan en su contra y así, poder restablecer su buen nombre.



Esto se da en medio del escándalo judicial revelado por la Revista Semana, sobre los audios difundidos por Eva Ferrer, quien fuera la mejor amiga de la exprimera dama.



En estos se habla de presuntas influencias en entidades del Estado, intervención en nombramientos, uso de testaferros para ocultar dinero ilícito y el manejo de altas sumas de dinero en efectivo.



Ante este panorama, el abogado Ricardo Gaviria Ramírez, quien representa a Alcocer solicita al ente investigador conocer el expediente del caso, la noticia criminal, la denuncia el informe o la petición que dio inicio al caso y hasta la disposición ante una futura audiencia.

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Señala además que esto se da con la finalidad de “restablecer prontamente el buen nombre de Verónica Alcocer y su familia”, además de acreditar las afirmaciones que califican como falsas y poner en marcha la defensa de estos hechos judiciales en su contra.



"Hemos enviado derecho de petición a la Fiscalía para solicitar información con el legítimo interés de restablecer prontamente mi buen nombre y el de mi familia", señala Alcocer.



El derecho de petición fue enviado directamente a la Fiscal Luz Adriana Camargo, con la finalidad de conocer si existe una indagación o investigación penal en su contra, o incluso si habría otra denuncia impulsada por varios congresistas, quienes tendrían la intención de llevarla a cabo.

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