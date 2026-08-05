Caracol TV anunció creación de nueva política contra el acoso sexual

Cuatro meses después de crear una comisión independiente tras las denuncias de acoso sexual que llevaron a la salida de los periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, Caracol Televisión anunció nuevas medidas de prevención, denuncia y atención de violencias basadas en género.



La comisión, liderada por la abogada Catalina Botero e integrada por Alejandra Negrete, Mía Perdomo y Carlos Negret, recibió testimonios, realizó entrevistas y grupos focales y adelantó una encuesta anónima que obtuvo 1.212 respuestas de trabajadores de diferentes áreas de la compañía.



Entre sus principales conclusiones, encontró que, aunque Caracol cuenta con protocolos para atender casos de acoso y violencia de género, "una parte importante de sus trabajadores desconoce esos mecanismos".



También estableció que algunas conductas de acoso “pueden llegar a normalizarse cuando quien las ejerce ocupa posiciones de poder”. No obstante, señaló que cuando se presentaron denuncias formales, la compañía activó los mecanismos institucionales previstos para atenderlas.



A partir de esos hallazgos, la comisión recomendó establecer canales independientes que permitan reportar posibles casos, además de fortalecer la capacitación y prevención dentro de la organización.

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Producto de los hallazgos, se creará la Oficina de la Ombudsperson, que comenzará a operar el próximo 22 de agosto como un canal independiente y confidencial para recibir denuncias y consultas.



A este órgano mediador, se sumará el acompañamiento psicosocial y jurídico para quienes denuncien, así como procesos de formación dirigidos a los trabajadores.



Parte del cumplimiento de las medidas incluye que los líderes del canal lleven registro de los indicadores de cumplimiento y que se realice un balance anual para evaluar los avances y dificultades en la aplicación de la política.



El proceso se inició en marzo pasado, después de las denuncias contra Vargas y Orrego. La Fiscalía avanzó posteriormente en las investigaciones y este martes imputó a Vargas por el delito de acoso sexual por hechos relacionados con cuatro mujeres.



El periodista se declaró inocente y aseguró que solo durante esa diligencia conoció de manera concreta los señalamientos en su contra.

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