CIEF: el Centro de Investigación que contribuye con la transformación de la frontera colombo-venezolana

Es bien sabido que la frontera colombo-venezolana, además de su dinámica social y económica, representa un espacio especialmente atractivo para la investigación.

La interrelación cultural, económica, social y política que genera el movimiento transfronterizo entre Colombia y Venezuela confiere un carácter particular al estudio de los fenómenos sociales en esta zona. Es precisamente en este contexto donde cobra relevancia el Centro de Investigación en Estudios Fronterizos (CIEF) de la Universidad Simón Bolívar.

El CIEF se consolida como un laboratorio vivo de dinámicas sociales, económicas y tecnológicas. A diferencia de los enfoques tradicionales que limitan el análisis fronterizo a la geografía o la seguridad, este centro nació con un mandato transdisciplinario: contribuir al desarrollo territorial desde los lineamientos de la Agenda Global para el Desarrollo, descifrar los fenómenos de la movilidad humana, la salud pública, la productividad rural y la gobernanza territorial para transformarlos en soluciones tangibles e insumos para la política pública.

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Según la directora de este Centro de Investigación, la profesora Neida Albornoz Arias, el propósito del CIEF no es estudiar la frontera como una línea estática, sino comprender los fenómenos y las dinámicas vivas de este contexto desde una perspectiva inter y transdisciplinaria.

Neida Albornoz Arias, profesora y directora del Centro de Investigación en Estudios Fronterizos (CIEF) de Unisimón.

“Aprovechamos la ubicación geoestratégica de Cúcuta y su condición binacional para articular múltiples disciplinas. En un mismo estudio dialogan expertos en salud, científicos sociales, biólogos, ingenieros y otros, generando desde diagnósticos profundos hasta desarrollos tecnológicos y sistemas de alertas tempranas”, indicó Albornoz Arias.

El CIEF cuenta, además, con dos grupos de investigación en la categoría A1 —la máxima otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) en la convocatoria 957 de 2024—: el grupo Altos Estudios de Frontera (ALEF) y el Grupo de Investigación e Innovación en Ingenierías Aplicadas (GI3A), orientados a formular soluciones sociales y tecnológicas.

Lo interesante de todo esto es que los grupos no trabajan de manera individual, sino que sus investigaciones confluyen en ejes transversales del CIEF como el desarrollo territorial, la movilidad transfronteriza y la innovación social.

El grupo ALEF, con más de dos décadas de trayectoria académica acumulada, lidera los estudios sobre configuraciones sociales, económicas, ambientales y culturales en dinámicas transfronterizas; educación, ciudadanías y contextos transfronterizos; estudios jurídicos, políticos y éticos; frontera y derechos humanos; salud y cuidado; subjetividades, género, procesos jurídicos y psicosociales, y tecnologías inteligentes, innovación y desarrollo territorial.

Por su parte, el grupo GI3A aporta la vanguardia tecnológica a través de la automatización y robótica, ciencia de datos, gestión de operaciones, ingeniería de software, innovación en ciencia, educación y tecnología, modelos predictivos mediante técnicas de IA en medicina y sistemas inteligentes de ingeniería.

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GI3A: inteligencia artificial y formación con impacto social

La ingeniería no opera de forma aislada: se nutre de la lectura social de los territorios para diseñar herramientas tecnológicas humanizadas y adaptadas a las urgencias de la frontera.

El Grupo de Investigación e Innovación en Ingenierías Aplicadas (GI3A) se ha consolidado como el brazo tecnológico del CIEF, enfocando sus capacidades en el desarrollo de soluciones de vanguardia. Entre sus apuestas más destacadas se encuentra la aplicación de la inteligencia artificial en el sector salud, liderando proyectos para la detección temprana del cáncer de piel y la creación de modelos predictivos orientados al bienestar y el envejecimiento saludable.

Bajo un enfoque de aprendizaje basado en proyectos (ABP), el GI3A forma ingenieros con alta capacidad técnica y los integra en una sinergia colaborativa donde la tecnología actúa como un habilitador para el cambio social, transformando datos complejos en herramientas tangibles que responden a las necesidades reales de la población fronteriza.

La producción científica del CIEF en cifras

El impacto académico del centro se evidencia en una producción continua de alto nivel. La gestión y producción científica ha permitido la construcción de más de 125 artículos científicos de alto impacto; la elaboración y publicación de 28 libros y capítulos de investigación; la realización de 68 eventos científicos; la vinculación de 72 investigadores a este centro; la ejecución de más de 20 proyectos; 42 tutorías de posgrado en doctorado y maestrías; la construcción de 20 redes de conocimiento internacional; y el desarrollo de cinco policy briefs.

De hecho, uno de los mayores diferenciales del CIEF radica en su capacidad de transformar la evidencia empírica en decisiones de gobierno. Según la directora del CIEF, a través de su iniciativa Policy Lab, el centro sintetiza investigaciones complejas en documentos ejecutivos orientados a tomadores de decisiones, consolidando una gestión pública soportada en datos.

Los tres primeros informes de política fueron integrados formalmente en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Cúcuta tras mesas técnicas de trabajo con los formuladores de política pública. Entre ellos destaca el análisis sobre familias transnacionales —una realidad común tras el éxodo migratorio, pero invisibilizada en los marcos jurídicos nacionales— y el modelo de acogida e integración multidimensional para superar el asistencialismo asistido.

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Asimismo, las publicaciones recientes sobre prevención de trata de personas y salud mental han sido transferidas a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Norte de Santander, promoviendo debates jurídicos y normativos indispensables para actualizar mecanismos de protección en zonas de alta vulnerabilidad.

Proyectos en territorio: cacao, café y resiliencia comunitaria

El accionar del CIEF de la Universidad Simón Bolívar trasciende los entornos urbanos y se adentra en el Catatumbo y las zonas rurales de Norte de Santander.

En municipios como Toledo, Tibú, Sardinata, Bucarasica y La Playa de Belén, el CIEF ejecuta iniciativas orientadas al empoderamiento individual y colectivo de asociaciones de mujeres rurales y jóvenes campesinos, optimizando modelos de negocio e incorporando valor agregado a los sistemas agroproductivos.

Asimismo, uno de los proyectos internacionales desarrollados es Informalidad Empresarial Comparada, desarrollado en el marco de ASFACOP 2026, que contrasta las barreras tributarias y financieras de la economía informal en Cúcuta frente a Chiclayo (Perú).

Otro fue desarrollado por el Laboratorio de Ciudadanía Transfronteriza entre Cúcuta y San Antonio/Ureña, titulado Construcción de Paz y Memoria. También se encuentra el proyecto PRIMA para la equidad de género en adolescentes y las investigaciones sobre trayectorias de resiliencia en jóvenes víctimas del conflicto en el Catatumbo.

Cooperación internacional y diplomacia científica

Para el vicerrector de Investigación, Extensión e Innovación de la Universidad Simón Bolívar, Luis Eduardo Ortiz Ospino, la clave de este crecimiento radica en la consolidación de la cuádruple hélice: la articulación entre academia, sector empresarial, entidades gubernamentales y comunidades organizadas.

“La investigación pertinente no puede estar desconectada de las realidades territoriales. Contar con infraestructura científica del más alto nivel —como laboratorios de genómica, biología molecular BSL-3 y centros de IA— junto a la cooperación internacional, permite atraer inversión, acelerar la productividad regional y dar respuestas efectivas a las demandas fronterizas”, puntualizó Ortiz Ospino.

El CIEF sostiene alianzas estratégicas con referentes globales como El Colegio de la Frontera Norte (El Colef, Tijuana), el CIMSUR de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Católica del Táchira (UCAT), la Universidad Loyola Andalucía y centros académicos en Arizona y Costa Rica.

Como muestra de este posicionamiento, el libro científico Convergencias Migratorias, editado por investigadores del centro, recibió en 2026 una destacada reseña en la prestigiosa revista Pueblos y Fronteras Digital de la UNAM.

En definitiva, esta unidad se erige como el epicentro del conocimiento y la innovación que vincula el rigor de la indagación académica con el impacto directo en las comunidades y el Estado, proyectando un horizonte de prosperidad y equilibrio social para los territorios fronterizos.

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