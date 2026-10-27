Conectividad, seguridad y empleo formal, los desafíos del Gran Santander: Didier Tavera

La reducción de la informalidad laboral, la inversión en infraestructura vial y el aprovechamiento de las ventajas ambientales y energéticas son algunas de las prioridades que el Gran Santander debe posicionar en la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Así lo planteó Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, en entrevista exclusiva con La Opinión, en la que aprovechó para referirse a los desafíos económicos de Norte de Santander y Santander.

Para Tavera, la formulación de la hoja de ruta del Gobierno nacional debe partir de las necesidades identificadas por los territorios y reconocer las posibilidades de desarrollo conjunto de los dos departamentos.

A su juicio, la agenda regional no puede limitarse a los problemas de la frontera de Cúcuta, sino que debe incorporar una visión de integración que permita aprovechar las capacidades productivas, ambientales y energéticas del Gran Santander.

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Uno de los principales obstáculos para alcanzar ese objetivo, según expuso el directivo, es el rezago en competitividad. El directivo advirtió que la informalidad laboral supera el 60% en la región, una condición que limita la productividad, reduce los aportes al sistema y deja a numerosas familias sin garantías laborales suficientes.

En el caso de Norte de Santander, también llamó la atención sobre los indicadores del mercado laboral. Según las cifras mencionadas durante su intervención, la tasa de desocupación del departamento se ubica en el 11%, frente a un promedio nacional del 8%. Sin embargo, señaló que la informalidad constituye una preocupación de mayor alcance por sus efectos sobre la estabilidad económica de los hogares y la capacidad del territorio para generar empleo formal.

En momentos en que el Gobierno nacional construye con las regiones el próximo Plan Nacional de Desarrollo, Tavera consideró necesario que esta carta de navegación incorpore medidas para fortalecer la agroindustria, elevar la productividad y mejorar las condiciones de seguridad física, especialmente en Norte de Santander, donde los problemas de seguridad también afectan el desarrollo de las actividades económicas.