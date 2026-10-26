Consejo de seguridad extraordinario en Cúcuta tras el asesinato de Miguel Castellanos

Un consejo de seguridad extraordinario se desarrolla a esta hora en Cúcuta tras el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de la ciudad.

El encuentro tiene como objetivo esclarecer los móviles del crimen y coordinar acciones en pro del fortalecimiento de la seguridad en la ciudad.

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Se esperan medidas para hacer frente a los hechos de violencia que aquejan a la capital nortesantandereana.