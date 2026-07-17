La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Cúcuta
2
Cúcuta
Incautan más de 3.600 kilos de alimentos que no cumplían normas sanitarias en Cúcuta
Las autoridades señalaron que los alimentos serían comercializados sin cumplir las exigencias sanitarias y que algunos no contaban con documentación sobre su procedencia.
Authored by
cesarmuñoz
Incautan más de 3,6 toneladas de pescado, camarón y carne en Cúcuta por incumplir normas sanitarias
La opinión
La Opinión
Viernes, 17 de Julio de 2026

La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), de manera conjunta con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental; Secretaría de Salud de Cúcuta y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), incautó más de 3.600 kilos en alimentos perecederos que serían comercializados sin cumplir con las exigencias sanitarias del municipio.

En los operativos de control, se encontraron 952 kilos de pescado tipo bagre y 1.730 de camarón.

De acuerdo a las autoridades, un automóvil modificado y un vehículo tipo furgón, no cumplirían condiciones de conservación y seguridad.

Lea aquí: Entidades de Cúcuta se unieron para celebrarles sus 15 años a niñas de bajos recursos

En un segundo procedimiento, fueron incautados 961 kilos de productos cárnicos que no contaban con documentación que acreditara su procedencia.

El total de la mercancía fue avaluada por cerca de $133 millones. El mayor Rafael Murcia, jefe de la División de Control Operativo de Cúcuta, indicó que estas acciones buscan combatir el contrabando y proteger a los productores que cumplen con las normativas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Denuncian que en Chinácota se construye carretera sin permisos, dice el alcalde Ramiro Luna/Foto Cortesía
Denuncian que en Chinácota se construye carretera sin permisos, dice el alcalde Ramiro Luna/Foto Cortesía
Alcalde de Chinácota denuncia que están construyendo vías en Iscalá sin permisos
Orlando Carvajal
Frontera con Venezuela. / Foto La Opinión
Frontera con Venezuela. / Foto La Opinión
¿La Zona Económica Especial Binacional quedó en un limbo? Gremios de Norte de Santander y Táchira se pronuncian
Leonardo Favio Oliveros
Julián Sarmiento una de las nuevas promesas de la natación nortesantandereana luce las dos medallas conquistadas en Ibagué.
Julián Sarmiento una de las nuevas promesas de la natación nortesantandereana luce las dos medallas conquistadas en Ibagué.
El cucuteño Julián Sarmiento brilló con plata y bronce en el Panamericano de natación
Omar Romero Güiza