Incautan más de 3.600 kilos de alimentos que no cumplían normas sanitarias en Cúcuta

La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), de manera conjunta con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental; Secretaría de Salud de Cúcuta y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), incautó más de 3.600 kilos en alimentos perecederos que serían comercializados sin cumplir con las exigencias sanitarias del municipio.

En los operativos de control, se encontraron 952 kilos de pescado tipo bagre y 1.730 de camarón.

De acuerdo a las autoridades, un automóvil modificado y un vehículo tipo furgón, no cumplirían condiciones de conservación y seguridad.

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En un segundo procedimiento, fueron incautados 961 kilos de productos cárnicos que no contaban con documentación que acreditara su procedencia.

El total de la mercancía fue avaluada por cerca de $133 millones. El mayor Rafael Murcia, jefe de la División de Control Operativo de Cúcuta, indicó que estas acciones buscan combatir el contrabando y proteger a los productores que cumplen con las normativas.