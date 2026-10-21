Los Olivos realiza con éxito la segunda edición del October Big Day

Así pues, el evento buscó generar conciencia ambiental a partir de la experiencia, promoviendo entre niños, jóvenes y adultos el interés por conocer las aves, valorar la biodiversidad y adoptar acciones cotidianas que contribuyan a su conservación.
Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es el escenario en el que se desarrolla.
A través del October Big Day, Los Olivos busca mostrar que un parque cementerio también es un espacio de vida, donde conviven diferentes especies de flora y fauna y donde es posible desarrollar actividades que contribuyan a la educación ambiental y al bienestar de la comunidad.
Con esta segunda edición, Los Olivos continúa fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medioambiente, generando espacios de participación ciudadana que contribuyen a sensibilizar sobre el cuidado de la naturaleza y a reconocer la riqueza ambiental de nuestro territorio.
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