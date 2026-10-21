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Los Olivos realiza con éxito la segunda edición del October Big Day
Esta actividad reunió a más de 200 participantes, entre niños, jóvenes, adultos y familias.
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juanmarcoantoniorp
Segunda edición del October Big Day
La opinión
La Opinión
Miércoles, 21 de Octubre de 2026

El pasado sábado 17 de octubre, Los Olivos realizó la segunda edición del October Big Day Los Olivos, una jornada dedicada al avistamiento de aves, la educación ambiental y la conexión con la naturaleza, que tuvo lugar en el Parque Cementerio Jardines San José de Cúcuta.

Esta actividad reunió a más de 200 participantes, quienes tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia diferente, orientada al reconocimiento de la biodiversidad y a la importancia de cuidar los recursos naturales de nuestra región.

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Durante la jornada, los asistentes participaron en recorridos de avistamiento de aves, en los que pudieron observar y conocer diferentes especies presentes en el parque cementerio, así como aprender sobre su importancia para el equilibrio de los ecosistemas.

La programación también incluyó actividades artísticas y educativas, como espacios de pintura y bordado, que permitieron acercar a los participantes a la naturaleza de una manera creativa y participativa.

Durante la jornada, los asistentes participaron en recorridos de avistamiento de aves, en los que pudieron observar y conocer diferentes especies presentes en el parque.
Durante la jornada, los asistentes participaron en recorridos de avistamiento de aves, en los que pudieron observar y conocer diferentes especies presentes en el parque.
El evento buscó generar conciencia ambiental a partir de la experiencia
El evento buscó generar conciencia ambiental a partir de la experiencia
La programación también incluyó actividades artísticas y educativas.
La programación también incluyó actividades artísticas y educativas.
Con esta segunda edición, Los Olivos continúa fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medioambiente
Con esta segunda edición, Los Olivos continúa fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medioambiente
Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es el escenario en el que se desarrolla.
Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es el escenario en el que se desarrolla.
Niños, jóvenes y adultos asistieron a este evento.
Niños, jóvenes y adultos asistieron a este evento.
Carlos Ramírez - La Opinión.
Carlos Ramírez - La Opinión.

 

Así pues, el evento buscó generar conciencia ambiental a partir de la experiencia, promoviendo entre niños, jóvenes y adultos el interés por conocer las aves, valorar la biodiversidad y adoptar acciones cotidianas que contribuyan a su conservación.

Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es el escenario en el que se desarrolla.

A través del October Big Day, Los Olivos busca mostrar que un parque cementerio también es un espacio de vida, donde conviven diferentes especies de flora y fauna y donde es posible desarrollar actividades que contribuyan a la educación ambiental y al bienestar de la comunidad.

Con esta segunda edición, Los Olivos continúa fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medioambiente, generando espacios de participación ciudadana que contribuyen a sensibilizar sobre el cuidado de la naturaleza y a reconocer la riqueza ambiental de nuestro territorio.

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