Los Olivos realiza con éxito la segunda edición del October Big Day

El pasado sábado 17 de octubre, Los Olivos realizó la segunda edición del October Big Day Los Olivos, una jornada dedicada al avistamiento de aves, la educación ambiental y la conexión con la naturaleza, que tuvo lugar en el Parque Cementerio Jardines San José de Cúcuta.

Esta actividad reunió a más de 200 participantes, quienes tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia diferente, orientada al reconocimiento de la biodiversidad y a la importancia de cuidar los recursos naturales de nuestra región.

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Durante la jornada, los asistentes participaron en recorridos de avistamiento de aves, en los que pudieron observar y conocer diferentes especies presentes en el parque cementerio, así como aprender sobre su importancia para el equilibrio de los ecosistemas.

La programación también incluyó actividades artísticas y educativas, como espacios de pintura y bordado, que permitieron acercar a los participantes a la naturaleza de una manera creativa y participativa.