Colombia se mantiene en el top 20 del ranquin femenino de la FIFA

Colombia se ubicó en el puesto 19 de la nueva Clasificación Mundial Femenina de la FIFA, publicada después de 183 partidos internacionales, y se mantuvo como la segunda selección de la Conmebol mejor posicionada en el listado.



España conservó el primer lugar y aumentó su ventaja sobre Estados Unidos tras imponerse en el primer partido entre ambas selecciones y empatar en el segundo. Con esos resultados, el equipo español amplió a casi 80 puntos su diferencia frente al conjunto estadounidense.



Alemania permanece en la tercera posición luego de ganar sus dos amistosos como local y reducir la distancia con Estados Unidos. Inglaterra ocupa el cuarto puesto, seguida por Japón y Francia.



Brasil aparece en la séptima posición, por encima de Suecia y Canadá, que completan los nueve primeros lugares.



El único cambio entre las diez mejores selecciones fue el ingreso de Dinamarca. El equipo nórdico ganó uno de sus partidos y empató el otro durante su visita a Canadá, resultado que le permitió superar por pocos puntos a Países Bajos y a la República Popular Democrática de Corea.



Con este ascenso, Dinamarca regresó al grupo de las diez mejores selecciones del mundo por primera vez desde 2010.



La actualización del escalafón incorporó resultados de partidos amistosos y encuentros clasificatorios para el Mundial Femenino de Brasil 2027, disputados en Europa y África.

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La Copa Africana de Naciones Femenina 2026 también tuvo un peso importante en la clasificación. Malaui fue la selección que más avanzó: subió 49 puestos, ganó 158,44 puntos y alcanzó el lugar 104 tras llegar a la final continental, clasificarse por primera vez al Mundial y mantener una racha de victorias en el torneo y en las eliminatorias para los Juegos Olímpicos.



La próxima Copa Mundial Femenina se disputará en Brasil en 2027, con varias selecciones ya clasificadas y otras todavía en competencia por uno de los cupos disponibles.

El sorteo final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 tendrá lugar el viernes 11 de diciembre de 2026 en el Museo de Arte Moderno (MAM Rio) de Río de Janeiro.

El evento reunirá a representantes de los equipos clasificados, así como a las naciones que aún compiten por los puestos restantes en el torneo, en uno de los lugares culturales más emblemáticos de Brasil.

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