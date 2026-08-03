Cúcuta Futsal se consolida en la Liga profesional al derrotar a Atlético Santander

Se cumplió la décima fecha de la Liga II-2026 de futsal y el quinteto de Cúcuta Futsal marcha sólido en el grupo C, como líder indestronable con 28 puntos, producto de nueve victorias y un empate.

En el segundo lugar se ubica Generaciones Bolívar, con 21 unidades, mientras que Cúcuta FC es tercero, con 20 puntos.

El viernes pasado, en el renovado coliseo Toto Hernández, que estrenó maderamen, nuevas luces y camerinos, Cúcuta Futsal, dirigido por el técnico Freddy González y acompañado por unos mil espectadores, goleó 4-1 a Atlético Santander, colista del grupo.

El triunfo le permitió al conjunto rojinegro mantenerse firme en el primer lugar y quedar prácticamente clasificado a la siguiente ronda del torneo.

Ruber Bedoya (8’), Nicolás Yáñez (15’ y 32’) y Yairon Palencia (39’) marcaron los goles de la victoria. Por Atlético Santander había empatado provisionalmente Deiby Ferreira (11’), pero luego el conjunto local impuso su contundencia.

El gerente deportivo de los motilones, Jonathan González, se mostró contento por la victoria, pero, sobre todo, por el desempeño del grupo, que lo mantiene como candidato al título.

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Hay que señalar que Cúcuta Futsal fue subcampeón de la Liga en 2022 y 2023 y que, desde entonces, ha trabajado para alcanzar el anhelado título.

“Gracias a Dios se logró desarrollar el trabajo que se hizo durante la semana y se consiguió un nuevo triunfo”, dijo González.

De igual forma, indicó que lo hecho en esta campaña tiene un mérito especial: “Ustedes saben que este es un proceso que lleva tres años y medio de formación y consolidación de un equipo. Estamos viendo un grupo más completo, sólido y con mayor experiencia”.

“Entonces, en el nombre de Dios, esperemos que se nos pueda dar el tan anhelado título y disfrutarlo con la afición cucuteña”, aseveró el gerente deportivo.

Jonathan González recordó que “hemos tenido dos subcampeonatos y una semifinal y consideramos que esta es una oportunidad para revertir la historia y ser campeones por primera vez de la Liga, en la que llevamos cuatro años”.

Partido manejable

Con respecto al partido contra Atlético Santander, González señaló que, aunque era un rival de respeto, Cúcuta Futsal logró manejar el compromiso con orden y experiencia.

“Es un equipo de respetar, pero nosotros fuimos muy ordenados. Somos un equipo que demuestra experiencia y, con la ayuda de los refuerzos que se unieron esta temporada, le hemos dado un plus superior a Cúcuta Futsal”, comentó.

Los jugadores a los que hace referencia el directivo son Henry Gutiérrez, quien llegó procedente de Finlandia, donde estaba jugando; Cristian Berrio, proveniente de Uzbekistán, y el regreso del cucuteño Yairon Palencia, luego de su paso por la Liga de Futsal de Kosovo, donde tuvo un buen desempeño.

A ellos se suma Nicolás Yáñez, goleador del equipo y uno de los máximos artilleros de la Liga II, con 16 anotaciones.

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En cuanto al rival, González manifestó que Atlético Santander tuvo buenas intenciones y mostró disposición para plantear un buen partido. Por momentos exigió al experimentado arquero Juan Staper, quien respondió a los remates del conjunto visitante.

“Staper tuvo una gran noche en el primer tiempo y, en el segundo periodo, ingresó Freddy Mercado, quien también respondió a las exigencias, además del trabajo colectivo de los muchachos y el modelo de juego que nos viene identificando a lo largo del campeonato: rápido y contundente”.

Por lo demás, el directivo anotó que confía en que el equipo mantenga la regularidad con la que viene jugando.

En la siguiente jornada, los cucuteños viajarán esta semana a Monterrey, Casanare, donde, por la fecha 11, enfrentarán a Calidosos, quinto en la clasificación con 12 puntos.

Sobre el papel, es un partido de trámite, pero Cúcuta Futsal buscará quedarse con la victoria.

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