Los arqueros de Norte ganaron en mixtos la presea de plata en el Interligas de Medellín

Durante el puente festivo que acaba de pasar, Medellín acogió el II Campeonato Nacional Interligas de Tiro con Arco, selectivo para los XXII Juegos Nacionales, que se realizarán en Sincelejo y Montería en 2027.

Un total de 300 arqueros de todo el país, pertenecientes a 13 ligas y distribuidos en las categorías U-15, U-18, U-21 y mayores, en damas y varones, se dieron cita en el campo de tiro con arco de la Unidad Deportiva de Belén, en la capital antioqueña.

El campeón general fue el anfitrión, Antioquia, que acumuló 17 medallas de oro, 11 de plata y 11 de bronce, para un total de 39 preseas.

El segundo lugar fue para [liga por confirmar], con seis medallas de oro, una de plata y dos de bronce, mientras que el tercer puesto lo ocupó Valle del Cauca, con dos oros, siete platas y cuatro bronces.

Norte de Santander, una de las ligas participantes, ocupó el décimo puesto de la clasificación general. Su principal resultado fue la medalla de plata en equipos mixtos de la categoría U-15, obtenida por Giselle Dávila Romero y Andy Joseph Mendoza Sandoval, en la modalidad de arco compuesto.

El primer lugar fue para el equipo antioqueño y el tercero, para Valle del Cauca.

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Para Diego Vásquez, entrenador de la Liga de Tiro con Arco de Norte de Santander, este resultado, conseguido junto a estas dos jóvenes promesas, es fruto del proceso deportivo que vienen desarrollando con grandes esfuerzos.

"El balance de esta participación, que ha sido la más grande que ha organizado la Federación, con 300 deportistas, es positivo. Aunque el clima no nos favoreció, identificamos aspectos por mejorar que influyeron en nuestra participación. Aun así, logramos una medalla de plata en la modalidad de arco compuesto", explicó Vásquez a su regreso de territorio antioqueño.

Nos faltan implementos

Aunque fue la única medalla conseguida por Norte de Santander, el entrenador resaltó la lucha y la entrega de sus arqueros, quienes dieron todo en cada una de las rondas, teniendo en cuenta el alto nivel técnico y competitivo del torneo.

En la ronda clasificatoria de la categoría U-15, Andy Mendoza ocupó el cuarto puesto y Daniela Ávila fue quinta, en la rama femenina, ambos en arco compuesto. Por su parte, Andrés Pizarro, en arco recurvo U-15, terminó en la séptima casilla.

En la categoría U-21, Sarah González también ocupó el séptimo puesto en la modalidad de arco compuesto.

En la competencia individual, Andy Mendoza alcanzó los octavos de final, Daniela Ávila llegó a los cuartos de final en arco compuesto y Andrés Pizarro hizo lo propio en arco recurvo.

En la modalidad de equipos mixtos, Allison Reyes y Andrés Pizarro, en recurvo, avanzaron hasta los cuartos de final. Lo mismo ocurrió con Sarah González y Juan Osorio, así como con Moisés Parada y Sarah González, en arco compuesto.

“Terminamos con trabajo pendiente con nuestros deportistas, con la idea de lograr medallas en los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027”, señaló el entrenador.

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Vásquez recalcó que, a estas alturas, cuando las ligas se juegan la clasificación a las justas del próximo año, el nivel competitivo es bastante alto. Esto también se evidencia en el equipamiento de las delegaciones más fuertes, frente al cual Norte de Santander tiene una gran desventaja si aspira a ganar medallas en los Juegos Nacionales.

“La implementación deportiva es un factor importante. Nos falta mejorar en ese aspecto, porque la tecnología va avanzando y los arcos de hace tres o cuatro años se vuelven obsoletos”, afirmó Vásquez.

Asimismo, insistió en que actualizar los equipos ha sido difícil para la delegación nortesantandereana.

“Para nosotros se ha hecho difícil ir actualizándonos al ritmo de las otras ligas. Intentamos que los deportistas actualicen sus equipos de la mejor forma posible, en algunos casos con el esfuerzo de sus papás”, reiteró el instructor.

En ese sentido, Vásquez dio a entender que una mejora en los implementos también favorecería el rendimiento deportivo. “Mejorando los arcos, mejoramos en la parte técnica”, concluyó.

Pese a las limitaciones en materia de equipamiento y a los esfuerzos que debe hacer la Liga para mantenerse competitiva, Norte de Santander ha clasificado hasta el momento a ocho arqueros en las modalidades de arco compuesto y recurvo para los próximos Juegos Nacionales.

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