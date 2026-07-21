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¡Salto histórico! David Alonso correrá MotoGP en la temporada 2027
Honda Racing, gigante japonés, apostó por el corredor colombo-español.
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David Alonso, Moto2.
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Martes, 21 de Julio de 2026

La máxima categoría del motociclismo mundial tendrá un piloto colombiano en 2027. El equipo japonés Honda Racing, uno de los más prestigiosos de la parrilla, anunció el fichaje de David Alonso, corredor de 20 años con un contrato plurianual.

El intrépido deportista, de madre colombiana y padre español, viene destacándose desde 2023 dominando en las categorías menores. En dicho año, el de su debut en Moto3, culminó tercero, mientras que en 2024 dominó y se consagró campeón.

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“Un sueño de la infancia hecho realidad. Muy orgulloso de unirme a la familia Honda Racing”, reaccionó el piloto en sus redes sociales.

Alonso vive este año su segunda temporada en Moto2 peleando la clasificación general ubicándose en el cuarto puesto. En el Gran Premio de Países Bajos, el joven se consagró campeón el pasado 28 de junio.

“Con un total de 20 victorias, 30 podios y nueve poles entre Moto3 y Moto2, Alonso ha seguido superando las expectativas. Debutará con la Honda de 2027 en los test posteriores a la carrera en Valencia”, escribió el elenco japonés en un comunicado.

David, quien corre con el dorsal 80, estuvo nueve años con el Aspar Team pasando toda su etapa formativa en el equipo español.

“Eres el ejemplo perfecto del trabajo de este equipo, desde la base hasta el Mundial de MotoGP. Te hemos visto crecer, desde esas carreras en el Campeonato de España de 85GP cuando eras un enano, hasta tocar el cielo en Japón en 2024, batiendo récords que llevarán tu nombre por años. El camino ha sido largo, pero vaya si lo hemos aprovechado”, expresó Aspar en sus redes.

El piloto, que luce constantemente la bandera colombiana, batallará por entrar a la pelea por el podio general de Moto2 2026. A la vigente temporada le restan once Grandes Premios.

“Once carreras más, once regalos, once oportunidades de volver a vibrar contigo antes de que llames a la puerta de la categoría reina y te conozca ya todo el mundo. Los que te conocemos desde pequeño, literalmente media vida, te echaremos de menos, pero seguiremos emocionándonos con tus carreras allá donde vayas”, enfatizó el equipo.

El salto a la gran categoría por parte de David Alonso podría ser tanto en el elenco principal de Honda Racing o su equipo secundario, el LCR Honda, situación que aún no es definida.

Alonso será el segundo colombiano en MotoGP. El primero en hacer presencia fue Yonny Hernández, quien corrió entre 2012 y 2016.

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