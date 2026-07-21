¡Salto histórico! David Alonso correrá MotoGP en la temporada 2027

“Eres el ejemplo perfecto del trabajo de este equipo, desde la base hasta el Mundial de MotoGP. Te hemos visto crecer, desde esas carreras en el Campeonato de España de 85GP cuando eras un enano, hasta tocar el cielo en Japón en 2024, batiendo récords que llevarán tu nombre por años. El camino ha sido largo, pero vaya si lo hemos aprovechado”, expresó Aspar en sus redes.
El piloto, que luce constantemente la bandera colombiana, batallará por entrar a la pelea por el podio general de Moto2 2026. A la vigente temporada le restan once Grandes Premios.
“Once carreras más, once regalos, once oportunidades de volver a vibrar contigo antes de que llames a la puerta de la categoría reina y te conozca ya todo el mundo. Los que te conocemos desde pequeño, literalmente media vida, te echaremos de menos, pero seguiremos emocionándonos con tus carreras allá donde vayas”, enfatizó el equipo.
El salto a la gran categoría por parte de David Alonso podría ser tanto en el elenco principal de Honda Racing o su equipo secundario, el LCR Honda, situación que aún no es definida.
Alonso será el segundo colombiano en MotoGP. El primero en hacer presencia fue Yonny Hernández, quien corrió entre 2012 y 2016.
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