¡Salto histórico! David Alonso correrá MotoGP en la temporada 2027

La máxima categoría del motociclismo mundial tendrá un piloto colombiano en 2027. El equipo japonés Honda Racing, uno de los más prestigiosos de la parrilla, anunció el fichaje de David Alonso, corredor de 20 años con un contrato plurianual.

El intrépido deportista, de madre colombiana y padre español, viene destacándose desde 2023 dominando en las categorías menores. En dicho año, el de su debut en Moto3, culminó tercero, mientras que en 2024 dominó y se consagró campeón.

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“Un sueño de la infancia hecho realidad. Muy orgulloso de unirme a la familia Honda Racing”, reaccionó el piloto en sus redes sociales.

Alonso vive este año su segunda temporada en Moto2 peleando la clasificación general ubicándose en el cuarto puesto. En el Gran Premio de Países Bajos, el joven se consagró campeón el pasado 28 de junio.

“Con un total de 20 victorias, 30 podios y nueve poles entre Moto3 y Moto2, Alonso ha seguido superando las expectativas. Debutará con la Honda de 2027 en los test posteriores a la carrera en Valencia”, escribió el elenco japonés en un comunicado.

David, quien corre con el dorsal 80, estuvo nueve años con el Aspar Team pasando toda su etapa formativa en el equipo español.