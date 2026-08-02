Catalítico vende Xuma a Grupo Ilao y abre una nueva etapa de crecimiento

Catalítico anunció la venta de su participación en Xuma a Grupo Ilao, una operación que representa el cuarto proceso de desinversión exitoso del ecosistema empresarial fundado por Cristian Verbel y marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento para la organización.

La transacción se hará efectiva el 1 de agosto de 2026 y refuerza la estrategia de la compañía de crear, escalar y transferir empresas con alto potencial.

En 2020, Catalítico comenzó a operar Xuma — una agencia de seguros de afinidad y masivos concebido desde el principio como empresa de tecnología y datos, no como agencia tradicional. Bajo la metodología propia del grupo, Catalítico diseñó la arquitectura operativa, el modelo comercial y la cultura organizacional que convirtieron a Xuma en una de las apuestas más dinámicas del sector asegurador colombiano.

La operación de venta se perfecciona con Grupo Ilao — un holding respaldado por un consorcio de inversionistas internacionales referentes del sector asegurador en Estados Unidos y Europa. El holding ha agrupado 21 agencias en siete ciudades y se posiciona hoy entre los cinco mayores intermediarios de seguros del país.

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Durante cinco años, Catalítico desarrolló su modelo operativo, comercial y organizacional, impulsando un crecimiento que llevó a la empresa de 89.000 a 1,7 millones de asegurados, amplió su presencia de 10 a 15 regiones del país y multiplicó por ocho su facturación.

“Xuma nació de una tesis y una metodología de Catalítico. Diseñamos el sistema, construimos el equipo, estandarizamos la operación y la escalamos. Esta venta valida ese modelo y nos libera para replicarlo en nuevos sectores”, señaló Cristian Verbel, Fundador de Catalítico.

El comprador, Grupo Ilao, es uno de los cinco mayores intermediarios de seguros de Colombia y cuenta con 500 colaboradores con presencia en siete ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Cartagena), respaldado por inversionistas internacionales vinculados al sector asegurador en Estados Unidos y Europa.

La adquisición busca fortalecer el posicionamiento de Xuma y ampliar su capacidad de crecimiento en el mercado colombiano.

“Xuma queda en manos de un grupo con visión internacional, capital y el apetito para llevarla al siguiente nivel. Eso es exactamente lo que quería al momento de salir”, precisó Verbel.

Tras esta operación, Catalítico concentrará sus esfuerzos en el desarrollo de las ocho compañías que integran su ecosistema, con presencia en sectores como medios de comunicación, tecnología, salud, fintech y servicios empresariales.

Además, la organización confirmó que la Torre Catalítico en Barranquilla ya está construida y próxima a entrar a operar, y será el centro operativo del grupo y acompañará su plan de expansión con nuevo capital y nuevas inversiones.

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“Catalítico no es una empresa. Es un método. Y este éxito demuestra que el método funciona. Ahora, con toda la energía, a lo que sigue”, enfatizó Verbel.

El ecosistema que sigue

Fundado en 2019 en Barranquilla, Catalítico es el ecosistema de innovación construido por Cristian Verbel — emprendedor serial con más de quince años de trayectoria en la creación y escala de empresas en Colombia, reconocido por su capacidad de identificar sectores con potencial, diseñar sistemas operativos desde cero y llevarlos a una desinversión exitosa.

El grupo agrupa hoy ocho compañías en sectores complementarios, bajo una metodología propia de creación, escala y venta que ha demostrado su efectividad en cuatro exits consecutivos.

Catalítico entra ahora en su etapa de expansión más ambiciosa, con capital fresco y foco total en la consolidación de sus verticales:

GEM — Grupo Estratégico de Medios. Un ecosistema de audiencias que supera los 4 millones de consumidores mensuales, articulado en torno a marcas como Acento Colombia, La Opinión, su participación en Colprensa — la agencia de información más grande del país y la franquicia Q’Hubo. Complementa su oferta con soluciones de marketing para empresas que abarcan litografía, producción de eventos y gestión de growth marketing.

Catalítico Biz — Software e Infraestructura como Servicio. Distribución de soluciones TI de clase mundial, ciberseguridad y licenciamiento de plataformas globales líderes, junto a un portafolio de software propio que incluye CRM, ERP, plataformas de autogestión, generación de contenidos, fidelización y soluciones de salud. El grupo opera además un data center propio con capacidad para soluciones de inteligencia artificial, automatización de procesos y servicios de infraestructura para mercados B2B en Colombia y la región.

Lumi — Salud y Bienestar. Una apuesta de largo plazo en uno de los sectores de mayor demanda del país, con un modelo que usa tecnología para eliminar la fricción en el acceso y la oferta de servicios de salud, mejorando la calidad de vida de las personas.

Reactivo — Sales Tech y BPO Especializado. Una robusta vertical de outsourcing comercial con acuerdos vigentes con marcas nacionales e internacionales para la distribución omnicanal de productos masivos, junto a servicios especializados de gestión del conocimiento y optimización de procesos para grandes empresas.

Mutuo — Fintech. Mutuo opera como un club de bienestar que combina tres palancas en una sola membresía: previsión exequial y acceso a un paquete de servicios de bienestar para el afiliado y su núcleo familiar. La propuesta se complementa con una vertical de libranza que aprovecha el vínculo con el afiliado para ofrecer crédito en condiciones competitivas, cerrando el círculo entre protección, salud y acceso financiero en una sola relación comercial.

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