Mundial 2026 movió $104 billones por medio de compras digitales en Colombia

El Mundial no solo despertó el interés de millones de aficionados, sino que también tuvo un impacto directo sobre el comercio electrónico y los pagos digitales en Colombia. Durante los 39 días que se disputó el torneo, el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE), administrado por ACH Colombia, registró un crecimiento de 40% en el número de transacciones procesadas frente a la Copa del Mundo de Catar 2022.

De acuerdo con cifras de la entidad, durante la competencia se realizaron más de 113 millones de transacciones a través de PSE, superando ampliamente los más de 81 millones de operaciones registradas durante el Mundial de Catar hace cuatro años.

El incremento no solo se reflejó en el volumen de operaciones. ACH Colombia informó que el monto movilizado mediante el sistema de pagos digitales superó los $104 billones en transacciones aprobadas durante el campeonato, una cifra que evidencia el fortalecimiento de los medios de pago electrónicos y el creciente uso de plataformas digitales por parte de consumidores y empresas.

Según Juan Diego Jaramillo González, vicepresidente comercial de ACH Colombia, los grandes eventos deportivos continúan modificando los hábitos de consumo de los colombianos y generan un efecto positivo sobre la economía digital.

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“El Mundial demostró que los eventos de alcance global transforman los hábitos de consumo de las personas. Vimos un crecimiento relevante en las transacciones digitales, impulsado principalmente por compras y entretenimiento, consolidando a PSE como un aliado clave para mover la economía digital del país”, afirmó el directivo.

El análisis realizado por ACH Colombia también mostró cuáles fueron las actividades que concentraron la mayor parte de las operaciones durante el torneo. La categoría de compras lideró el movimiento transaccional al representar 24,13% del total de las operaciones realizadas mediante PSE. En segundo lugar se ubicó la categoría de apuestas, que concentró 19,18% de las transacciones procesadas.

Este comportamiento confirma el creciente interés de los colombianos por las plataformas de entretenimiento digital y las apuestas deportivas durante uno de los eventos de mayor audiencia a nivel mundial.

Los resultados también evidencian la capacidad del ecosistema de pagos digitales del país para responder a periodos de alta demanda sin afectar la continuidad del servicio. La compañía concluyó que el comportamiento registrado durante la cita orbital refleja la consolidación de los pagos electrónicos.

Tomado de La República.

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