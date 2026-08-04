¿Colombia está en la lista? EE.UU. exigirá fianzas de hasta USD 20.000 para algunas visas

Solicitar una visa de turismo (B2) o de negocios (B1) para ingresar a Estados Unidos podrá implicar el pago de una fianza de hasta 20.000 dólares para ciudadanos de determinados países. La nueva política migratoria, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, convierte en permanente un programa que hasta ahora funcionaba de manera piloto y que busca reducir los casos de permanencia irregular en territorio estadounidense.

La disposición entrará en vigor este 3 de agosto, tras su publicación en el Federal Register. No obstante, Colombia no hace parte del listado de 50 países incluidos por el Departamento de Estado, por lo que los colombianos podrán seguir solicitando las visas B1 y B2 mediante el procedimiento tradicional, sin necesidad de presentar una garantía económica.

De acuerdo con el aviso oficial, “los oficiales consulares podrán requerir a los solicitantes de visa no inmigrante cubiertos que depositen una fianza de hasta USD 20.000 como condición para la emisión de la visa, según lo determinen los propios oficiales consulares”.

¿Qué cambia con la nueva política de visas de Estados Unidos?

Durante la fase experimental, las fianzas contemplaban montos de 5.000, 10.000 y 15.000 dólares. Con la nueva reglamentación desaparece el valor más bajo y quedan disponibles tres opciones:

10.000 dólares.

15.000 dólares.

20.000 dólares.

El monto será definido caso por caso por el funcionario consular encargado de evaluar la solicitud.

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Es importante aclarar que esta garantía no corresponde al costo de la visa ni a una tarifa adicional. Se trata de un depósito que busca asegurar que el visitante abandone Estados Unidos dentro del tiempo autorizado. Si cumple las condiciones migratorias, el dinero podrá ser reembolsado.

Según la reglamentación, la devolución procederá cuando el Departamento de Seguridad Nacional confirme la salida del viajero antes del vencimiento de su estadía autorizada. También podrá aplicarse si se niega el ingreso al país o si la visa expira sin haber sido utilizada. En caso de incumplimiento de las condiciones migratorias, el depósito podrá perderse tras la revisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

¿Cómo se pagará la fianza para la visa estadounidense?

La normativa establece que el depósito únicamente podrá realizarse a través de la plataforma oficial Pay.gov, administrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El pago podrá efectuarlo el propio solicitante o un tercero, como un familiar, amigo o socio comercial, siempre que los datos coincidan con la información consignada en el formulario oficial. Las autoridades advierten que utilizar plataformas diferentes impediría que el depósito sea reconocido por el Gobierno estadounidense.

¿Qué países deberán presentar la garantía?

La medida alcanza inicialmente a ciudadanos de 50 países, principalmente de África, además de varias naciones de Asia, Oceanía y América Latina.

En la región, los países incluidos son Cuba, Nicaragua, Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica y Granada. Colombia no aparece en este listado.

¿Por qué Estados Unidos hizo permanente este programa?

El Departamento de Estado argumentó que la decisión se basa en los resultados obtenidos durante el primer año del programa piloto. Según la entidad, en el año fiscal 2024 se registraron 45.488 casos de visitantes de estos países que permanecieron en Estados Unidos más tiempo del permitido.

Durante los primeros diez meses del programa, esa cifra cayó a menos de 50 casos, de acuerdo con los datos oficiales. Además, cerca de la mitad de las aproximadamente 20.000 personas que debían presentar la fianza desistieron de continuar el trámite, mientras que la expedición de visas B1 y B2 para esos países disminuyó alrededor del 83 %. Los depósitos acumulados, por su parte, superaron los 115 millones de dólares.

La administración Trump sostiene que la política fortalecerá el cumplimiento de las normas migratorias y reducirá las permanencias irregulares. En contraste, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes consideran que exigir depósitos de hasta 20.000 dólares crea una barrera económica para quienes buscan ingresar legalmente al país por turismo, negocios o para visitar a sus familiares.

Tomado de El Universal.

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