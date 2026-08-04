Colombia tiene potencial para convertirse en un destino de turismo de lujo, según Anato

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) resaltó que el turismo de lujo continúa expandiéndose, lo cual puede representar una gran oportunidad para que el país pueda aprovechar este segmento.

El gremio resaltó que según Grand View Research, este mercado alcanzó US$1,59 billones en 2025 y crecería alrededor de 8,5% anual hasta 2033, enfatizando la búsqueda de destinos poco explorados y experiencias diferenciadas.

“Colombia tiene potencial en este segmento, debido a que cuenta con condiciones para responder a esta tendencia mediante productos de naturaleza, cultura y gastronomía, así como alojamientos diferentes, recorridos privados y experiencias con productores, artesanos y guías locales”, expresó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

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El gremio turístico destacó que aprovechar este potencial requiere fortalecer la formación, la promoción especializada, la sostenibilidad y el diseño de productos de alto valor, por lo que las agencias de viaje juegan un papel importante.

El potencial para el turismo de lujo

De acuerdo con Anato, el grupo que concentra la mayor participación en el mercado mundial de lujo son las personas entre 41 y 60 años, que representan cerca del 33% de los visitantes extranjeros que recibe el país.

De igual forma, el 21% de los visitantes tiene entre 21 y 30 años, uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento hacia el 2033.

Tomado de El Universal.

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