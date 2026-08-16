Fedegán llevará leche y carne a las zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Tras el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, que afectó a varios departamentos del país, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y el Fondo Nacional del Ganado (FNG) anunciaron la donación de 20 mil litros de leche y 5.500 kits de carne para las familias damnificadas.

La entrega hace parte de la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, que lidera el Gobierno y será coordinada con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el fin de apoyar a quienes más lo necesitan.

Octavio Vargas Daza, director de Fomento al Consumo del FNG, explicó que la donación se realizará mediante una alianza con los comités regionales de ganaderos presentes en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, donde miles familias resultaron afectadas y enfrentan dificultades para acceder a alimentos básicos por los daños en la infraestructura vial y las consecuencias sobre el abastecimiento.

“Los ganaderos hemos estado presentes en los momentos más difíciles del país, como ocurrió durante la pandemia, cuando llegamos directamente a los hogares a entregar leche. Ahora llevaremos 20 mil litros y 5.500 kits de carne a las familias de los departamentos más afectados, a través de una alianza con nuestros comités regionales”, indicó.

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La iniciativa de Fedegán y el FNG

De acuerdo con Fedegán y el FNG, los 20 mil litros de leche equivalen a aproximadamente 80 mil vasos de 250 mililitros, mientras que los kits cárnicos representan una fuente importante de proteína para los damnificados por la emergencia.

El gremio señaló que esta donación representa directamente la actividad ganadera, por lo que reafirma el compromiso de poner el campo colombiano al servicio de la atención humanitaria que se requiere.

La logística de entrega se coordinará directamente con los comités regionales de ganaderos y las autoridades locales de los departamentos, bajo los protocolos de la campaña ‘Colombia, un solo corazón’ para garantizar que la ayuda llegue a las familias con mayores necesidades.

Por el momento, la iniciativa estará activa hasta el próximo 15 de septiembre, y cuenta con el apoyo de entidades del sector financiero, empresarial y agropecuario que han dispuesto puntos de acopio y canales de donación en diferentes ciudades.

Tomado de El Universal.

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