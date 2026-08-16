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Estos son los países más caros y baratos para jubilarse, ¿en qué puesto está Colombia?
Un estudio basado en datos de NetCredit y Numbeo estimó cuánto capital necesitaría una persona para jubilarse cómodamente en distintos países.
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dsifontes
PENSIONADOS
Colprensa
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Domingo, 16 de Agosto de 2026

 

Un estudio basado en datos de NetCredit y Numbeo analizó el costo estimado para la jubilación de ciudadanos estadounidenses a nivel global durante un periodo de 14 años y 8,4 meses. El cálculo se basó en la edad promedio de retiro y la esperanza de vida en Estados Unidos, excluyendo impuestos y gastos de atención médica del análisis.

Singapur registra la cifra más elevada de la muestra con US$1,1 millones, seguido por Islandia con US$893.000, Suiza con US$859.000 y Luxemburgo con US$794.000. Estados Unidos se posiciona en el quinto lugar global con US$738.000, superando los requerimientos de Canadá (US$598.000) y México (US$356.000), donde el monto representa menos de la mitad del costo en territorio estadounidense.

Lea aquí: Las cinco urgencias que plantearon los empresarios al gobierno en el Congreso de la Andi

En Europa se observan variaciones significativas entre regiones. Mientras que en el norte y oeste del continente países como Irlanda (US$702.000), Reino Unido (US$627.000) y Dinamarca (US$625.000) registran montos altos, en el sur y este los valores disminuyen a US$478.000 en España y Portugal, US$406.000 en Grecia, US$395.000 en Montenegro, US$388.000 en Albania, US$335.000 en Rumania y US$267.000 en Bielorrusia.

Los menores requerimientos de capital se ubican en Pakistán con US$187.000, India con US$189.000, Bangladesh con US$190.000 y Egipto con US$190.000, siendo estos los únicos cuatro países con un costo inferior a US$200.000. Otras economías registran cifras por debajo de US$300.000, tales como Brasil (US$268.000), China (US$279.000), Colombia (US$279.000), Rusia (US$281.000), Malasia (US$292.000) y Vietnam (US$295.000).

La brecha entre el país con mayor costo y el de menor costo supera los US$900.000 en el conjunto de datos analizado. La diferencia refleja el impacto del costo de vida local sobre la capacidad de gasto del capital acumulado para el retiro.

 

Imagen eliminada.

Tomado de La República 

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