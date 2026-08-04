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Ministerio de Trabajo formuló cargos contra D1 y Adecco por presuntas irregularidades laborales
La cartera abrió un proceso administrativo sancionatorio contra ambas empresas por el presunto uso indebido de trabajadores misionales.
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crojas
D1
Colprensa
Colprensa
Martes, 4 de Agosto de 2026

El Ministerio de Trabajo dio inicio a un proceso administrativo sancionatorio contra las empresas D1 y Adecco Colombia por presuntas irregularidades relacionadas con la intermediación laboral.

Así lo informó el Ministerio a través de del Auto Número 01157 del 9 de julio de 2026 que ordena además formular cargos contra las dos compañías.

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En el caso de la empresa D1, el Ministerio encontró posibles incumplimientos en normas laborales vigentes en relación al uso permanente de trabajadores ‘misionales’, lo cual configura un mecanismo de tercerización laboral.

Este sería el mismo caso de la empresa Adecco Colombia, la cual presuntamente estaría abusando de la figura de trabajadores misionales para labores que no lo requieren.

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Además, el Ministerio también identificó posibles fallas en la entrega de documentación requerida durante el proceso de investigación.

Una vez notificadas del proceso sancionatorio, las empresas tendrán un plazo de quince días para presentar sus descargos, solicitar o aportar pruebas con el fin de ejercer su derecho a la defensa frente a los señalamientos del Ministerio.

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