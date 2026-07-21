Vuelven a radicar proyecto para prohibir el fracking en Colombia

La bancada del Pacto Histórico radicó en el Congreso la ley antifracking, una iniciativa que busca, a través de la evidencia científica, garantizar la protección de los ecosistemas del país.



La iniciativa pretende cerrarle el camino de manera definitiva a la exploración y producción de yacimientos no convencionales y el uso del fracturamiento hidráulico en Colombia.

Ingrese: FMI y Tesoro de EE.UU. ayudarían a De la Espriella a enfrentar el déficit fiscal de Colombia

Frente a este anuncio, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que la presentación de esta ley surge como una medida necesaria en medio de la crisis climática que vive el mundo.



La funcionaria recordó que las condiciones climáticas actuales reiteran la necesidad de que el país no destine el agua para prolongar la dependencia de los combustibles fósiles.



“Este proyecto reafirma la necesidad de acelerar la descarbonización de nuestra economía y construir un futuro más allá de esos combustibles. Colombia ya dio pasos certeros en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y no es tiempo de retroceder. La transición energética justa no tiene reversa”, indicó Vélez.

Lea: ¿Le suspendieron el plan de celular? Conozca el precio que no podrá superar la reconexión

“Por esa convicción, durante cuatro años con el presidente, Gustavo Petro, insistimos en que el Congreso tramitara una ley que prohibiera el fracking. Lamentablemente, el legislativo anterior no estuvo a la altura del desafío que impone la crisis climática y procrastinó la responsabilidad de hacerlo”, añadió la funcionaria.



Por su parte, la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, destacó que esta ley ya había sido presentada en períodos anteriores, sin embargo, no había logrado avanzar en su trámite.



“No permitiremos que Abelardo negocie nuestros territorios. ¡Nuestra agua y nuestra vida no está en venta!”, indicó la congresista.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion