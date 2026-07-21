Petro propone subir impuestos a cigarrillos, vapeadores, gasolina y diésel y gravar venta de carbón

El Gobierno nacional radicó una nueva reforma tributaria con la que busca recaudar $21,9 billones en 2027. El escrito, presentado en la mañana de este martes en el Congreso, busca cerrar la brecha fiscal que dejaron el fracaso de las dos leyes de financiamiento anteriores, que, según el Ministerio de Hacienda, le impidieron generar ingresos tributarios por cerca de $61 billones.

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El proyecto establece medidas tributarias como un nuevo impuesto al patrimonio, IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos, vehículos híbridos; incrementos al impuesto a cigarrillos y vapeadores; e incrementos al IVA de la gasolina y el diésel.

“Por esa razón, en una medida de responsabilidad fiscal por parte del Gobierno, presentamos nuevamente una propuesta de reforma tributaria porque consideramos que el equilibrio fiscal del país requiere de nuevos ingresos”, señaló el ministro de Hacienda, German Ávila.

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El funcionario indicó que es una propuesta progresiva en donde lo fundamental del esfuerzo tributario y del esfuerzo de nuevos ingresos para el Gobierno debe salir de “los grandes patrimonios y rentas que existen en una minoría muy excluyente del país”.

Otra de las grandes novedades de este documento es la implementación de un impuesto especial de 1% en la extracción de hidrocarburos y carbón a la primera venta. Además, aspectos como el IVA del 19% para los juegos de suerte y azar se mantienen.

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En cuanto al impuesto al patrimonio, el ministro de Hacienda detalló que este se aplicará a partir de patrimonios de $2.094.960 millones, los cuales tendrán una tasa que irá desde 0,5% hasta el 5% en el caso de patrimonios que alcancen los $104.748 millones.

Además, las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas y apuestas pasarían de 20% a 30% de gravamen.

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