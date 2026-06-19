Ha llegado el momento de poner un tigre en el tanque: Boris Johnson apoyará a De la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo argentino, Javier Milei, fueron los primeros en mostrar su solidaridad e invitar a los colombianos a votar por el abogado y candidato de derecha.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”, expresó Trump.

“Como presidente, Abelardo tendría un enorme éxito liderando a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la LEY Y EL ORDEN”, agregó el mandatario estadounidense.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo una conversación virtual con De la Espriella días antes de la primera vuelta presidencial. Durante el encuentro, ambos hablaron sobre las relaciones diplomáticas entre los dos países y el compromiso de eliminar los aranceles.

La Cancillería colombiana rechazó ese acercamiento y señaló que actuará en reciprocidad eliminando el impuesto. No obstante, también solicitó que no hubiera injerencia en las decisiones políticas internas del país.

De la Espriella salió victorioso en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo al obtener el 43,74 % de los votos, frente al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, quien alcanzó el 40,90 %. Ahora están listos para una segunda vuelta, que tendrá lugar este 21 de junio de 2026.

Tomado de El Colombiano.

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