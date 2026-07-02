Cristina Hurtado pidió disculpas tras ser acusada de racismo por polémica con Lumumba Vea en el Mundial

La presentadora colombiana Cristina Hurtado ofreció disculpas públicas luego de la controversia generada por sus comentarios en redes sociales durante el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol, disputado el pasado 23 de junio de 2026.

El caso se viralizó tras una publicación en la red social X en la que Hurtado cuestionó la presencia de un aficionado congoleño que permanecía inmóvil durante el encuentro, sin conocer que se trataba de una representación artística de Patrice Lumumba.

El hincha en cuestión es Michel Nkuka Mboladinga, conocido como Lumumba Vea, quien es reconocido internacionalmente por interpretar a Lumumba en estadios, permaneciendo inmóvil durante largos periodos como parte de una puesta en escena simbólica.

Cristina Hurtado reconoce error y admite reacción impulsiva en redes sociales tras polémica por Lumumba Vea

En un video publicado el 1 de julio de 2026, la presentadora reconoció que su reacción estuvo marcada por la emoción del momento y la presión de las redes sociales.

“Contesté desde la frustración y desde la rabia”, afirmó Hurtado, quien explicó que decidió hablar tras varios días de silencio porque sentía que “les debía una explicación” a sus seguidores.

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