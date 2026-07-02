Cristina Hurtado pidió disculpas tras ser acusada de racismo por polémica con Lumumba Vea en el Mundial

En su reciente mensaje, la presentadora explicó que su comentario fue hecho en medio del ambiente del partido y la dinámica de las redes sociales en tiempo real.
“Me dejé llevar por la emoción del fútbol, por el humor y por lo que se estaba comentando en redes”, explicó, asegurando que no conocía la identidad del aficionado en ese momento.
También se refirió al impacto emocional que tuvo la ola de críticas: afirmó que respondió en un primer momento desde la rabia al sentirse atacada por calificativos como racista o xenófoba.
En su video de disculpa, Hurtado fue enfática en asumir la responsabilidad por la forma en que se expresó.
“Pido perdón de corazón a todas las personas que ofendí. Esa no era mi intención”, dijo.
La presentadora también reflexionó sobre el poder de las palabras en redes sociales y la rapidez con la que pueden escalar los conflictos digitales, dejando como mensaje la importancia de la responsabilidad al opinar en espacios públicos.
Tomado de El Universal.
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