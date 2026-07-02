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Cristina Hurtado pidió disculpas tras ser acusada de racismo por polémica con Lumumba Vea en el Mundial
El caso se viralizó tras una publicación en la red social X en la que Hurtado cuestionó la presencia de un aficionado congoleño.
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cesarmuñoz
Lumumba Vea y Cristina Hurtado. Fotos: redes sociales / IG: @CrissHurtado.
Colprensa
Colprensa
Jueves, 2 de Julio de 2026

La presentadora colombiana Cristina Hurtado ofreció disculpas públicas luego de la controversia generada por sus comentarios en redes sociales durante el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol, disputado el pasado 23 de junio de 2026.

El caso se viralizó tras una publicación en la red social X en la que Hurtado cuestionó la presencia de un aficionado congoleño que permanecía inmóvil durante el encuentro, sin conocer que se trataba de una representación artística de Patrice Lumumba.

El hincha en cuestión es Michel Nkuka Mboladinga, conocido como Lumumba Vea, quien es reconocido internacionalmente por interpretar a Lumumba en estadios, permaneciendo inmóvil durante largos periodos como parte de una puesta en escena simbólica.

Cristina Hurtado reconoce error y admite reacción impulsiva en redes sociales tras polémica por Lumumba Vea

En un video publicado el 1 de julio de 2026, la presentadora reconoció que su reacción estuvo marcada por la emoción del momento y la presión de las redes sociales.

“Contesté desde la frustración y desde la rabia”, afirmó Hurtado, quien explicó que decidió hablar tras varios días de silencio porque sentía que “les debía una explicación” a sus seguidores.

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La conductora insistió en que no tuvo intención de ofender a ningún pueblo ni cultura, pero admitió que su condición de figura pública exige mayor responsabilidad en sus opiniones.

“Jamás existió en mí la intención de burlarme de una cultura o de ofender un pueblo”, señaló.

El origen de la polémica de Cristina Hurtado

La controversia comenzó cuando Hurtado publicó un mensaje en el que insinuaba sospechas sobre el comportamiento del aficionado, escribiendo: “Este tipo hincha del Congo está muy raro… no me gusta”.

La publicación generó una ola de críticas en redes sociales, donde miles de usuarios explicaron que no se trataba de un comportamiento sospechoso, sino de una performance cultural basada en la figura histórica de Patrice Lumumba, líder clave en la independencia del país africano.

Posteriormente, Hurtado publicó otro video defendiendo su postura, donde aseguró que la mayoría de colombianos no conocía la historia del personaje, lo que aumentó la controversia y las acusaciones de racismo y xenofobia.

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En su reciente mensaje, la presentadora explicó que su comentario fue hecho en medio del ambiente del partido y la dinámica de las redes sociales en tiempo real.

“Me dejé llevar por la emoción del fútbol, por el humor y por lo que se estaba comentando en redes”, explicó, asegurando que no conocía la identidad del aficionado en ese momento.

También se refirió al impacto emocional que tuvo la ola de críticas: afirmó que respondió en un primer momento desde la rabia al sentirse atacada por calificativos como racista o xenófoba.

En su video de disculpa, Hurtado fue enfática en asumir la responsabilidad por la forma en que se expresó.

“Pido perdón de corazón a todas las personas que ofendí. Esa no era mi intención”, dijo.

La presentadora también reflexionó sobre el poder de las palabras en redes sociales y la rapidez con la que pueden escalar los conflictos digitales, dejando como mensaje la importancia de la responsabilidad al opinar en espacios públicos.

Tomado de El Universal.

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