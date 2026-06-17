Fue un atentado: padre de Gaspi rompe el silencio sobre la muerte del influencer y Oliver Tree

La tragedia aérea ocurrida el domingo 14 de junio en la mañana en Río de Janeiro, Brasil, sigue generando conmoción e interrogantes. Dos helicópteros colisionaron mientras volaban a baja altura sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes, provocando la caída inmediata de ambas aeronaves y la muerte de todos sus ocupantes.

Entre las víctimas se encontraban el influencer argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”, y el cantante estadounidense Oliver Tree. El siniestro, que terminó en un incendio de gran magnitud, dejó a la comunidad digital y del entretenimiento en shock mientras avanzan las investigaciones oficiales.

investigación del accidente de helicópteros en Río de Janeiro: qué se sabe hasta ahora

Las autoridades aeronáuticas de Brasil, a través del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), mantienen abierta la investigación para determinar las causas del choque en pleno vuelo.

Las primeras versiones apuntan a que ambas aeronaves habrían volado a baja altitud y habrían entrado en contacto en el aire, lo que desencadenó la pérdida de control y la posterior caída.

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Hasta el momento, no existe un informe oficial concluyente. Sin embargo, el caso ha sido objeto de múltiples especulaciones en redes sociales, donde han circulado teorías que sugieren desde fallas operativas hasta hipótesis no confirmadas sobre un posible atentado. Las autoridades, por ahora, no han respaldado ninguna versión distinta a la línea investigativa técnica.

“Para mí fue un atentado”: el fuerte testimonio del padre de Gaspi

En medio del dolor, Ricardo Prim, padre del influencer Gaspar Prim Díaz, habló públicamente en entrevista con el diario Clarín y dejó una declaración que ha generado amplio eco.

“Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, expresó.

El padre, quien reside en Puerto Madryn y administra una librería, contó que tras la tragedia decidió abrir su local, donde ha recibido muestras de afecto de personas que llegan a dejar flores y abrazarlo.

Sobre las causas del accidente, fue contundente: “No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, dijo, sin afirmar tener evidencia técnica, sino desde su percepción personal.

Ricardo Prim recordó a su hijo como un joven creativo, sensible y profundamente dedicado a la producción audiovisual. Aseguró que desde pequeño mostraba interés por el cine y la narrativa visual.

También rechazó versiones que circularon en torno a su vida personal: afirmó que Gaspar no consumía drogas y destacó su disciplina y enfoque en sus proyectos.

“Era muy perfeccionista, invertía mucho en sus videos y cortos”, señaló, además de recordar su postura crítica frente a ciertas colaboraciones comerciales.