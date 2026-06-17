Johanna Fadul sufrió un accidente de tránsito: así se encuentra tras el choque

La actriz colombiana Johanna Fadul generó preocupación entre sus seguidores luego de confirmar que estuvo involucrada en un accidente de tránsito ocurrido el lunes 15 de junio de 2026. El incidente, que involucró a varios vehículos, quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la recordada protagonista de Sin senos sí hay paraíso compartió imágenes del lugar del accidente, donde al menos tres automóviles resultaron afectados en una colisión en cadena que provocó daños materiales y complicaciones en la movilidad de la zona.

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¿Qué le pasó a Johanna Fadul?

Tras el accidente, Fadul acudió a un centro médico para ser evaluada y aprovechó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. La actriz publicó fotografías en las que aparece junto a otra mujer mientras recibían atención médica, ambas con algunas lesiones visibles en el rostro producto del impacto.

Además, compartió radiografías de su columna y pelvis para demostrar que, pese al fuerte choque y los dolores que experimenta, no sufrió fracturas ni lesiones óseas de gravedad. Al responder a las preguntas de sus seguidores sobre cómo se encontraba después del accidente, la actriz fue breve y sincera: “¿Qué cómo estaban? Adoloridos”.

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus admiradores y colegas del entretenimiento, quienes le desearon una pronta recuperación. Aunque las lesiones reportadas serían leves, la actriz continúa bajo observación médica para descartar cualquier complicación derivada del accidente.

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Hasta el momento, Johanna Fadul no ha entregado mayores detalles sobre las causas que originaron el choque ni sobre el estado de las demás personas involucradas. Mientras tanto, las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del siniestro.

La actriz también ha sido noticia recientemente por revelar que su esposo, el actor y cantante Juanse Quintero, le propuso matrimonio nuevamente durante un viaje a San Francisco, Estados Unidos. Aunque aún no tienen fecha definida, la pareja aseguró que planea renovar sus votos en una ceremonia especial, un proyecto que mantienen firme para los próximos meses.

Con información de El Universal.

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