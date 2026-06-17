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Morat logra el primer lugar de Billboard con homenaje a Los Bukis
La reinterpretación de ‘Tu Cárcel’ conserva la esencia del tema original, pero incorpora el estilo característico del grupo para acercarlo a nuevas generaciones.
Authored by
cesarmuñoz
Morat cumplirá un sueño pendiente: debutará en Coachella 2026.
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 17 de Junio de 2026

Morat continúa sumando hitos en su carrera internacional. Esta vez, la agrupación alcanzó de manera simultánea el primer lugar en los listados Latin Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard gracias a 'Tu Cárcel', una nueva versión del tema que popularizó la agrupación mexicana Los Bukis hace cuatro décadas.

Con este, sería el segundo número uno de la agrupación bogotana en el chart Latin Airplay, uno de los principales indicadores del desempeño de las canciones en la radio latina estadounidense.

El ascenso de 'Tu Cárcel' se suma a los logros obtenidos por el grupo durante 2025, pues ese año, la canción 'Me Toca a Mí', grabada junto a Camilo, alcanzó el primer lugar de Latin Pop Airplay después de protagonizar uno de los mayores ascensos registrados en el listado, al pasar del puesto 14 al primero en una sola semana.

Lea aquí: La cucuteña Yenny Mendoza se coronó como Señora Latin World Colombia 2026

La nueva versión de 'Tu Cárcel' rinde homenaje a uno de los temas más reconocidos del repertorio de Los Bukis. En esta, Morat conserva la esencia de la composición original, pero incorpora elementos característicos de su propuesta musical, como guitarras más marcadas, baterías de mayor intensidad y las armonías vocales que distinguen al grupo.

De acuerdo con la agrupación, la reinterpretación busca mantener el componente emocional de la canción mientras la acerca a nuevas generaciones de oyentes a través de una sonoridad contemporánea.

Además de su desempeño en la radio, 'Tu Cárcel' forma parte de la banda sonora de la serie original de Disney+ y Hulu 'Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios', y se encuentra disponible en plataformas digitales.

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