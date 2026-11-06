¡Gigante y con cabello azul! Así es la nueva estatua de Blessd en Medellín

En el edificio de fachada negra ubicado en la carrera 65E, en Barrio Antioquia, desde hace unos días los vecinos comenzaron a ver una figura de seis metros de altura y con un llamativo cabello azul.

Es Blessd o, mejor dicho, una escultura del cantante paisa que ahora todos pueden observar en el techo de la sede principal de Dímelo Jara Company.

Con esta pieza, Stiven Mesa Londoño —el verdadero nombre de “El Bendito”— y su mánager, Santiago Jaramillo, esperan atraer visitantes de otras zonas de Medellín e incluso de otras ciudades, interesados en conocer más sobre la historia del cantante colombiano más escuchado en Spotify.

La llamativa escultura tiene los brazos abiertos y tatuados, al igual que el rostro. En su canal de difusión de Instagram, Blessd compartió con sus seguidores algunas fotografías como adelanto de esta obra, realizada mediante impresión 3D.

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“Ya casi está lista pa’ que vayan a tomarse la fotico”, escribió el artista.

El nombre de la escultura es Tour del Bendito y será presentada oficialmente este sábado 7 de noviembre, el mismo día del cumpleaños de Jaramillo, más conocido como Dímelo Jara, empresario y dueño de la compañía homónima, ubicada en Barrio Antioquia.

Según un comunicado sobre la obra, el proyecto nació de una idea compartida entre Blessd y Dímelo Jara. Fue precisamente en este sector de Medellín donde sus caminos se cruzaron, como ambos han contado en distintas ocasiones.

En entrevista con EL COLOMBIANO en 2024, Jaramillo recordó que todo comenzó en 2019, en una esquina de Barrio Antioquia, donde “parchaba” con Blessd, quien por esa época se dedicaba a hacer freestyle en redes sociales.

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En ese entonces, Jara le ofreció al artista una habitación en su casa, después de conocer las precarias condiciones en las que vivía “El Bendito” en un pequeño cuarto en Itagüí, junto a sus abuelos. “Además, le tocaba caminar todos los días hasta Barrio Antioquia, donde quedaba el estudio en el que grababa”, relató Jara, quien comenzó a trabajar a los 14 años vendiendo ropa.

“Un día Blessd me dice que si quería ser su mánager, que yo era negociante y que en el camino íbamos aprendiendo los términos de la música”, recordó. Según contó, lo primero que hizo como representante fue comprar un celular de 100.000 pesos para subir las canciones del artista y anunciar en qué colegios y discotecas se presentaría.

La nueva escultura también es el resultado de más de una década de trabajo, durante la cual Blessd se ha posicionado como uno de los jóvenes artistas colombianos más relevantes del género urbano.

Tour del Bendito fue fabricada por D3House, una compañía especializada en impresión 3D. Para su elaboración utilizaron filamento PET-G, un material común en piezas producidas con esta técnica. El proceso tomó alrededor de un mes.

Como mostró la empresa en sus redes sociales, además de la escultura de seis metros, en las últimas semanas también produjo máscaras del cantante que el propio “Bendito” ha utilizado en algunos de sus conciertos.