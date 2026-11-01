Karol G sorprendió con su disfraz de Emily, la novia cadáver, para Halloween 2026

Halloween se ha convertido en una oportunidad para que las celebridades saquen a relucir su creatividad con disfraces inspirados en personajes del cine, la televisión y la cultura popular. Este año, Karol G se sumó a la celebración con una propuesta que no pasó desapercibida: una transformación inspirada en Emily, la protagonista de la película animada El cadáver de la novia.

La artista colombiana compartió imágenes de su caracterización, en las que mostró una versión del recordado personaje creado por el director Tim Burton. El maquillaje, el vestuario y los detalles de su apariencia fueron algunos de los elementos que llamaron la atención de quienes se encontraron con las fotografías en redes sociales.

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Su elección se alejó de los disfraces convencionales y apostó por una estética gótica que guarda relación con el universo visual de la película. La transformación también puso de manifiesto el trabajo detrás de una caracterización que requiere varios elementos para conseguir el aspecto particular de la novia cadáver.

¿Qué tiene de especial el personaje que eligió Karol G?

Emily es uno de los personajes más reconocidos de El cadáver de la novia, una película estrenada en 2005 que cuenta la historia de Víctor, un joven que termina comprometido accidentalmente con una mujer fallecida mientras ensaya sus votos matrimoniales.

La producción se convirtió en una de las obras más representativas del cine de animación de Tim Burton, gracias a su particular combinación de fantasía, romance y elementos oscuros. Su protagonista también ha mantenido su popularidad con el paso de los años, especialmente durante las temporadas de Halloween, cuando su apariencia sirve de inspiración para diferentes caracterizaciones.

El personaje se distingue por su piel azulada, sus grandes ojos, el vestido de novia deteriorado y una imagen que mezcla lo misterioso con lo romántico. Estos rasgos hacen que recrearlo implique prestar atención a los detalles del maquillaje y la vestimenta.

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En el caso de Karol G, la elección de Emily permitió llevar a sus seguidores una propuesta diferente, inspirada en una película que continúa siendo referencia para quienes buscan ideas de disfraces durante octubre.

La cantante, conocida mundialmente como ‘La Bichota’, se suma así a las figuras del entretenimiento que aprovechan esta fecha para compartir sus transformaciones. Entre las distintas tendencias que circulan este 31 de octubre, su versión de la novia cadáver se perfila como uno de los looks más llamativos de Halloween 2026.

Y es que, cuando se trata de disfraces, no solo importa el personaje elegido, sino también la dedicación con la que se lleva a la realidad.

Con información de El Universal.

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