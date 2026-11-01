Nació Juanito, el hijo de Camilo Cifuentes y Camila Sepúlveda: ¿hubo reconciliación?

La polémica
Hay que recordar que, hace apenas un par de semanas, Camilo Cifuentes estuvo en el ojo del huracán por cuenta de una polémica sentimental que terminó salpicando las redes sociales. Su expareja publicó unos chats bastante comprometedores que dejaron a más de uno con la boca abierta.
En las conversaciones, según lo expuesto por Camila, quedaría en evidencia que, mientras esperaba un bebé con ella, Camilo estaría comenzando una nueva relación con la influencer española conocida como La Mijita.
Posteriormente, Camilo reconoció que no había sido sincero y, tiempo después, volvió a dejarse ver junto La Mijita. Ambos dieron a entender que habían decidido darse una oportunidad en el amor.
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Por su parte, Camila había mantenido silencio y no se había pronunciado al respecto, hasta ahora, cuando el nacimiento de su pequeño vuelve a ponerlos en el centro de la atención.
Por ahora, entre pañales, nuevas responsabilidades y uno que otro capítulo de esta historia que sigue dando de qué hablar, Camilo y Camila parecen tener claro que su prioridad es Juanito.
Eso sí, los seguidores no pierden detalle de cada publicación y siguen pendientes de saber cómo terminará esta novela que ha tenido de todo: amor, polémica, chats y ahora un nuevo integrante.
Tomado de Q'hubo Medellín
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