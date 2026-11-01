La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Entretenimiento
15
Entretenimiento
Nació Juanito, el hijo de Camilo Cifuentes y Camila Sepúlveda: ¿hubo reconciliación?
Tras el anuncio, Camila se refirió a la relación que mantendrán por el bienestar del bebé y aseguró que buscan construir un vínculo basado en el respeto, la madurez y la comunicación.
Authored by
dsifontes
Hijo de Camilo Cifuentes
Colprensa
Colprensa
Domingo, 1 de Noviembre de 2026

Tras protagonizar una sonada polémica sentimental, el creador de contenido Camilo Cifuentes vuelve a estar en el radar de sus seguidores, esta vez por la llegada de su bebé.

La encargada de dar la noticia fue Camila Sepúlveda, expareja del influencer, quien publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que ambos aparecen cargando al recién nacido.

El pequeño Juanito luce un tierno conjunto amarillo. Sin embargo, fueron las palabras que Camila escribió en la publicación las que dieron de qué hablar.

En la publicación, además de expresar la felicidad que siente por tener a su pequeño en brazos, Camila agradeció a Dios por ese regalo. También escribió:

“Camilo y yo deseamos construir una relación basada en el respeto la madurez y la comunicación y sobre todo por el amor que ambos sentimos por Juanito, cada uno desde su posición”.

Puede leer: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron en la Catedral de Sal de Zipaquirá: así fue la boda

Y como era de esperarse, las palabras encendieron las especulaciones entre sus seguidores, pues más de uno creyó que había segunda oportunidad en el amor.

Pero Camila salió a ponerle freno a los rumores y aclaró a través de sus historias de Instagram qué pasa realmente entre ella y el influencer.

“Compartir la dicha de ser padres de un mismo hijo no significa necesariamente tener una relación sentimental. Hoy nuestra mayor prioridad es nuestro hijo...”, escribió en sus historias.

 

La polémica

Hay que recordar que, hace apenas un par de semanas, Camilo Cifuentes estuvo en el ojo del huracán por cuenta de una polémica sentimental que terminó salpicando las redes sociales. Su expareja publicó unos chats bastante comprometedores que dejaron a más de uno con la boca abierta.

En las conversaciones, según lo expuesto por Camila, quedaría en evidencia que, mientras esperaba un bebé con ella, Camilo estaría comenzando una nueva relación con la influencer española conocida como La Mijita.

Posteriormente, Camilo reconoció que no había sido sincero y, tiempo después, volvió a dejarse ver junto La Mijita. Ambos dieron a entender que habían decidido darse una oportunidad en el amor.

Lea aquí: Jorge Barón relató la experiencia que vivió al borde de la muerte

Por su parte, Camila había mantenido silencio y no se había pronunciado al respecto, hasta ahora, cuando el nacimiento de su pequeño vuelve a ponerlos en el centro de la atención.

Por ahora, entre pañales, nuevas responsabilidades y uno que otro capítulo de esta historia que sigue dando de qué hablar, Camilo y Camila parecen tener claro que su prioridad es Juanito.

Eso sí, los seguidores no pierden detalle de cada publicación y siguen pendientes de saber cómo terminará esta novela que ha tenido de todo: amor, polémica, chats y ahora un nuevo integrante.

Tomado de Q'hubo Medellín 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
La ciudad de los muertos y los ángeles que custodian sus almas.
La ciudad de los muertos y los ángeles que custodian sus almas.
Especial | Ángeles, mármol e historia: las joyas arquitectónicas que sobreviven en el Cementerio Central de Cúcuta
La Opinión
Eddison Ranses Torrealba Rincón, coronel de la aviación. / Foto: cortesía
Eddison Ranses Torrealba Rincón, coronel de la aviación. / Foto: cortesía
El fin del escondite en Cúcuta: cayó coronel del chavismo buscado por autoridades de Venezuela
La Opinión
El páramo de Jurisdicciones juega papel importante en la producción del recurso hídrico del Catatumbo.
El páramo de Jurisdicciones juega papel importante en la producción del recurso hídrico del Catatumbo.
El páramo que guarda el origen del río Catatumbo y la memoria de Norte de Santander
Javier Sarabia