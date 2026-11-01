Nació Juanito, el hijo de Camilo Cifuentes y Camila Sepúlveda: ¿hubo reconciliación?

Tras protagonizar una sonada polémica sentimental, el creador de contenido Camilo Cifuentes vuelve a estar en el radar de sus seguidores, esta vez por la llegada de su bebé.

La encargada de dar la noticia fue Camila Sepúlveda, expareja del influencer, quien publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que ambos aparecen cargando al recién nacido.

El pequeño Juanito luce un tierno conjunto amarillo. Sin embargo, fueron las palabras que Camila escribió en la publicación las que dieron de qué hablar.

En la publicación, además de expresar la felicidad que siente por tener a su pequeño en brazos, Camila agradeció a Dios por ese regalo. También escribió:

“Camilo y yo deseamos construir una relación basada en el respeto la madurez y la comunicación y sobre todo por el amor que ambos sentimos por Juanito, cada uno desde su posición”.

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Y como era de esperarse, las palabras encendieron las especulaciones entre sus seguidores, pues más de uno creyó que había segunda oportunidad en el amor.

Pero Camila salió a ponerle freno a los rumores y aclaró a través de sus historias de Instagram qué pasa realmente entre ella y el influencer.

“Compartir la dicha de ser padres de un mismo hijo no significa necesariamente tener una relación sentimental. Hoy nuestra mayor prioridad es nuestro hijo...”, escribió en sus historias.