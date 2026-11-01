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KBeto Zuleta despertó, fue extubado y comenzó a hablar: así evoluciona su salud
El cantante presentó una mejoría neurológica, reconoce a las personas que están a su alrededor y permanece estable en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo manejo médico.
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dsifontes
KBETO ZULETA
Colprensa
Colprensa
Domingo, 1 de Noviembre de 2026

Carlos Alberto Zuleta, conocido como KBeto, presentó avances importantes en su estado de salud. Según el más reciente comunicado de su equipo, el músico despertó espontáneamente, fue extubado con éxito y comenzó a hablar y reconocer a las personas que se encuentran a su alrededor.

La información fue divulgada en un comunicado a la opinión pública publicado el sábado 31 de octubre de 2026, a las 10:00 p. m., con base en el parte médico entregado por Héctor Arturo Zuleta, hermano de KBeto y médico de la familia.

De acuerdo con el documento, durante la jornada se registró una mejoría neurológica. Aunque los resultados fueron calificados como alentadores, Carlos Alberto continúa hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece estable y bajo manejo médico integral.

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Familia de KBeto agradeció al personal médico y pidió respeto por la privacidad

En el comunicado, la familia y el equipo del artista expresaron su agradecimiento al personal médico, los especialistas y el equipo de enfermería de la Clínica Iberoamérica por la atención y el compromiso con su recuperación.

También solicitaron mantener en las oraciones a los integrantes de la agrupación musical y a sus familias. Aunque señalaron que están al tanto de la situación de cada uno, evitaron entregar más detalles por respeto a su privacidad.

“Valoramos cada paso positivo, con prudencia y con nuestra confianza puesta en Dios”, expresaron en el mensaje, en el que también agradecieron las muestras de cariño y las oraciones recibidas.

El equipo de KBeto aseguró que continuará compartiendo información sobre su evolución y los avances de su recuperación.

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