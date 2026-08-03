Michel Brown sorprendió al recorrer en moto el Centro Histórico de Cartagena

El actor argentino Michel Brown, recordado por su papel de Franco Reyes en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, fue visto recorriendo en motocicleta las tradicionales calles del Centro Histórico de Cartagena. Su presencia no pasó desapercibida entre residentes y turistas, quienes se sorprendieron al encontrarse con el artista disfrutando de uno de los lugares más emblemáticos de La Heroica.

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Durante su recorrido, Brown coincidió con una sesión de fotos de una pareja de recién casados. Sin proponérselo, terminó convirtiéndose en parte de la escena y atrayendo la atención de quienes se encontraban en el lugar. El momento fue captado por el periodista Óscar Cardales y posteriormente compartido en redes sociales, donde rápidamente comenzó a viralizarse.

Los internautas destacaron la sencillez y cercanía del actor, quien se mostró relajado mientras disfrutaba de las calles históricas de Cartagena. El video generó cientos de comentarios de admiradores que celebraron verlo recorriendo la ciudad de manera espontánea y alejada de los reflectores.

¿Quién es Michel Brown?

Michel Brown es un actor y cantante argentino que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Franco Reyes en Pasión de Gavilanes, una de las producciones más exitosas de la televisión latinoamericana.

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A lo largo de su carrera ha participado en numerosas series y telenovelas como Amor a la Catalán, Hernán, Parot y Simplemente Alicia, consolidándose como una de las figuras más queridas del entretenimiento hispano.

En los últimos años, el actor ha ampliado su presencia en plataformas de streaming y producciones internacionales. Tras el éxito de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, Brown ha continuado explorando nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, además de mantenerse muy activo en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, sus viajes y sus próximos trabajos con millones de seguidores.

Hasta el momento no se conocen detalles de los motivos de su estadía en la ciudad, pero todo parece indicar que está gozando de unas calidas vacaciones.

Con información de El Universal.

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