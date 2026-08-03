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El detalle de Lamine Yamal con Colombia que no pasó desapercibido entre sus seguidores
El futbolista del Barcelona volvió a ser tendencia fuera de las canchas tras una publicación que generó miles de comentarios entre sus seguidores.
Authored by
cesarmuñoz
Lamine Yamal con la bandera de Colombia. Captura de Instagram de Yamal.
Colprensa
Colprensa
Lunes, 3 de Agosto de 2026

La perla del FC Barcelona y flamante campeón del Mundo con la selección española, Lamine Yamal, ha vuelto a paralizar las redes sociales, pero esta vez lejos de las canchas de fútbol.

El joven talento provocó una auténtica oleada de reacciones en su cuenta oficial de Instagram al compartir una inesperada fotografía luciendo la bandera de Colombia, desatando la curiosidad y el entusiasmo de millones de fanáticos alrededor del planeta.

La imagen, calificada rápidamente por los usuarios como la “foto random del día”, no tardó en volverse tendencia global.

En la instantánea, el atacante catalán aparece sonriente con la camiseta de Colombia atrás.

Aunque el futbolista no acompañó la publicación con un texto explicativo amplio, la caja de comentarios se llenó en cuestión de minutos con miles de mensajes de hinchas colombianos que celebraron el sorpresivo gesto con orgullo y le dieron una calurosa bienvenida simbólica a la cultura cafetera. 

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Independientemente de la razón oficial, Lamine Yamal ha vuelto a demostrar su enorme carisma y su capacidad para mover masas en el entorno digital.

Con apenas un clic, el astro del Barcelona logró unir al barcelonismo, a la afición española y a todo un país en una conversación viral que sigue dando de qué hablar.

Tomado de El Universal.

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