Durante años, su rostro fue habitual en las telenovelas colombianas y latinoamericanas. Sin embargo, la actriz barranquillera decidió apartarse de los escenarios para emprender un camino espiritual que transformó su identidad, sus creencias y su manera de vivir.

¿Por qué Maritza Rodríguez decidió llamarse Sarah Mintz?

Maritza Rodríguez alcanzó reconocimiento internacional gracias a sus interpretaciones en producciones como Rafael Orozco, el ídolo, Marido en alquiler, Silvana sin lana y El rostro de Analía. Su talento para interpretar distintos personajes la convirtió en una figura recordada por los seguidores de las telenovelas.

No obstante, mientras su carrera avanzaba, la actriz comenzó a interesarse cada vez más por la espiritualidad. Su acercamiento al judaísmo empezó alrededor de 2009, cuando vivía en Miami y comenzó a estudiar la Cábala. Lo que inicialmente fue una inquietud personal terminó convirtiéndose en una búsqueda que cambiaría sus prioridades.

Uno de los momentos más significativos ocurrió durante un viaje a Israel, donde visitó la tumba de Abraham y Sara, una figura importante de la tradición judía. Allí experimentó una conexión especial con el nombre de Sarah, que posteriormente adoptaría como propio.

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La actriz también contó que, durante una grabación, un productor comenzó a llamarla Sarah sin que ella le hubiera hablado de esa elección. El episodio reforzó el significado que ya tenía ese nombre para ella.

Su proceso de conversión al judaísmo ortodoxo avanzó durante varios años y, en 2018, anunció públicamente que dejaría de utilizar el nombre artístico Maritza Rodríguez para identificarse como Sarah Mintz.

La barranquillera también ha aclarado que su decisión no fue una condición impuesta por su esposo, el productor mexicano Joshua Mintz, quien pertenece a una familia judía. Según ha explicado, fue una determinación propia, producto de su búsqueda espiritual.

¿A qué se dedica actualmente Sarah Mintz en Israel?

Su transformación no se limitó a cambiar de religión y de nombre. También implicó modificar sus hábitos, su manera de vestir y la relación que mantenía con su profesión.

En 2021, Sarah se trasladó definitivamente a Israel junto a su esposo y sus dos hijos mellizos. Desde entonces, ha construido una vida alejada de la dinámica de las grabaciones y de la exposición que tuvo durante su carrera artística.

Sin embargo, su alejamiento de la televisión no significa que haya dejado de trabajar. El 27 de noviembre de 2026, Caracol Televisión publicó una entrevista en la que la actriz contó detalles de su cotidianidad en ese país.

Actualmente, trabaja en un jardín infantil, donde acompaña a niños pequeños, les brinda alimentación y participa en sus actividades. Según explicó, esta experiencia también le ha permitido mejorar su dominio del hebreo, un idioma que continúa aprendiendo.

Además, desarrolla actividades de enseñanza religiosa con mujeres interesadas en convertirse al judaísmo. A esto se suman sus conferencias y acompañamientos espirituales por medio de plataformas digitales.

Aunque muchos televidentes todavía la recuerdan por sus personajes en la televisión, Sarah Mintz ha dejado claro que no reniega de su pasado artístico. Para ella, aquella etapa forma parte de su historia, pero hoy encuentra su propósito en una vida centrada en su familia, sus creencias y el acompañamiento a otras personas.