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Shakira y Maluma vuelven a unir sus voces en ‘Agua’
Los colombianos estrenaron su nueva colaboración a ritmo de merengue, ocho años después de su último trabajo juntos.
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Shakira y Maluma
Colprensa
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Viernes, 18 de Septiembre de 2026

Shakira y Maluma se han unido en una nueva colaboración, el single 'Agua', coincidiendo con el arranque de la Residencia de la cantante colombiana este viernes 18 de septiembre en Madrid.

El tema, que ya está disponible en plataformas digitales, reúne a ambos cantantes a ritmo de merengue, ocho años después de su último dúo. Los artistas habían colaborado previamente en otros temas como 'Chantaje', lanzado en 2016; 'Trap', en 2018, y 'Clandestino', en 2018.

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El lanzamiento coincide con el inicio de la Residencia de Shakira en Madrid como parte de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', un evento con doce conciertos hasta el 11 de octubre, los tres primeros este fin de semana --viernes, sábado y domingo--, en los que se espera una afluencia de hasta 57.000 asistentes diarios, según las previsiones del Ayuntamiento.

Las actuaciones tendrán lugar en el Estadio Shakira, creado especialmente para la ocasión en el espacio Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, junto al límite municipal de Getafe.

Los conciertos tendrán lugar desde las 20.30 hasta las 23.000 horas, mientras que el resto de actividades de Es Latina, el festival cultural que se va a desarrollar durante los doce días de conciertos, finalizarán a las 00.15 horas.

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Tal y como explicó el pasado mes de julio el arquitecto en Bjarke Ingels Group (BIG), encargado de desarrollar el proyecto, Joao Albuquerque, el espacio creado para los conciertos es una "ciudad efímera" que consta de ocho experiencias de cine, literatura, arte, moda, 'fan zone' o gastronomía --todo ello relacionado con la cultura latina--, en las que los fans podrán sumergirse durante todo el día hasta que comience el concierto.

"Es una ciudad diseñada como un árbol donde cada rama te conduce a una experiencia cultural única y todo converge en el Macondo Park", destacó entonces Albuquerque.

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Además, el recinto, concebido como un espacio "natural, sombreado" con capacidad para 50.000 personas, se abrirá a las familias y para ello, se ha proyectado un espacio para los más pequeños, el 'Macondito', donde los niños también podrán disfrutar de diferentes experiencias. Asimismo, habrá una zona VIP con una terraza y un jardín.

"Shakira a nivel mundial es probablemente la mujer que más ha conseguido hacernos sentirnos orgullosos de quiénes somos los latinos. Y crea una residencia europea premiando a España, porque España es latina", ensalzó el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco.

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