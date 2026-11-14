El “Che” Guevara en Cúcuta

Esta es quizás, una de las historias desconocidas de la ciudad. Antes de ser famoso como revolucionario, Ernesto Guevara, más conocido por el alias que utilizó al consolidarse la Revolución Cubana, decidió realizar unos viajes, digamos que de reconocimiento y de aprendizaje de la realidad latinoamericana, los cuales ayudaron a fortalecer su personalidad, así que antes de entrar en el tema que nos concierne veremos una breve retrospectiva de su vida antes de destacarse como el aguerrido revolucionario que lo lanzó a la fama, y dicho sea de paso, a su muerte.

Nace Guevara el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, hijo mayor de Ernesto y Celia, en una familia acomodada de la clase media del país. Desde temprana edad comenzó a sufrir ataques de asma crónica, razón por la cual sus padres decidieron trasladarse a la capital para tratar de conseguir alivio a su enfermedad. Debido a ello no podía asistir regularmente a las clases primarias y fue sólo hasta cumplir nueve años que pudo controlar su mal y lograr su título de bachiller a la edad de diecinueve años. Decidido inicialmente a estudiar ingeniería, a los veinte años decide matricularse en la facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, estudios que combina con algunos trabajos de tiempo parcial que le ayudaron a pagar sus gastos universitarios, entre estos uno que le fue de mucha utilidad en su tratamiento contra el asma, en una clínica de tratamientos alérgicos.

Todo lo relacionado con los viajes que realizó, es conocido por los apuntes que consignaba en sus diarios, de manera que es necesario advertir a los lectores que la información obtenida y los relatos en ellos narrados corresponden a las opiniones personales del Che. No existen informaciones que confirmen o refuten los hechos relatados, así que nos hemos sometido a confiar en que la información relacionada se ajusta a la realidad o por lo menos, a la realidad a los ojos del autor.

Se sabe que Ernesto realizó cuatro largos viajes durante su juventud los cuales fueron experiencias constitutivas que formaron su personalidad y concepción del mundo. A los 22 años hizo su primer viaje por el norte de Argentina, esta vez en bicicleta, jornada que aprovechó para visitar familiares y amigos. Al año siguiente, para reafirmar su espíritu aventurero y buscando independizarse de su familia consiguió trabajo de enfermero en un barco de cabotaje que hacía la ruta desde la costa argentina hasta el mar Caribe.

En este oficio descubre su verdadera vocación y por esa razón decide conocer más de cerca la realidad de los pueblos de la América latina y para ello contacta a uno de sus amigos más cercanos y le propone realizar un viaje por los países del subcontinente. Su amigo Alberto Granado era un biólogo de su misma nacionalidad, con quien venía planeando este viaje desde octubre de 1951, aprovechando una vieja motocicleta Norton modelo 500M18, de 1939, la que apodaron La Poderosa. La personalidad de ambos no podía ser más diferente y eso los complementaba. Mientras Guevara era sensato, prudente y ponderado, Alberto era lo opuesto, conversador y extrovertido. Decididos a iniciar comenzando el año 1952, el 4 de enero se montan en su Poderosa rumbo al sur, por la Patagonia y desviarse a los Andes con dirección a Chile, país que prácticamente recorrieron de sur a norte desde el 14 de febrero hasta el 23 de marzo. Desde su ingreso a Chile la Poderosa comenzó a fallar y sólo alcanzaron a llegar hasta la población de Los Ángeles en donde decidieron abandonarla en el cuartel de los Bomberos Voluntarios que los acogieron ese día, era el 27 de febrero.

A partir de ese día, el recorrido se hizo a pie, pasando de ser “mangueros motorizados” a “mangueros no motorizados”, como lo escribiera en su diario el mismo Ernesto Guevara. A Perú entraron por Tacna el 24 de marzo y rumbo al norte navegaron por el Titicaca, visitaron Cuzco y Machu Pichu para enrumbarse a Lima donde permanecieron 17 días. De allí se dirigieron hacia el Amazonas, puntualmente hasta Iquitos. Decidieron irse hacia el norte, a las orillas del rio Amazonas pues su interés por conocer los tratamientos que aplicaban en las leproserías se había hecho público debido a la carta de presentación que exhibían en las ciudades donde llegaban en la que se decía que eran dos expertos en Leprología.

En el leprosario de San Pablo estuvieron desde el 8 de marzo hasta el 20, día en que salieron en una balsa precaria que les ayudaron a construir para trasladarse por el Amazonas hasta Leticia. Permanecieron en la capital del Amazonas hasta el 2 de Julio para salir, en avión hasta Bogotá, donde se estuvieron 8 días. Por alguna razón en el original diario de Guevara, no aparece nada escrito sobre su recorrido por nuestro territorio. Afortunadamente, el 6 de julio, le escribe una carta a su madre con ocasión de su cumpleaños, en la que se lee algunas de las actividades que realizó en la capital. Textualmente la carta dice: “(…) El primer día en Bogotá fue regularcito; conseguimos la comida en la Ciudad Universitaria pero no alojamiento, porque esto está lleno de estudiantes becados para seguir una serie de cursos que organiza la ONU. Por supuesto, ningún argentino.

Recién a la una de la mañana nos dieron alojamiento en un hospital, entendiéndose por tal una silla donde pasamos la noche. No es que estemos tan tirados como eso, pero un raidista de la talla nuestra antes muere que pagar la burguesa comodidad de una casa pensión. Después nos tomó por su cuenta el servicio de lepra que el primer día nos había olfateado cuidadosamente a causa de la carta de presentación que traíamos del Perú”.

Se jugaba en esos días un partido internacional entre Millonarios y Real Madrid y en su carta cuenta: “(…) Mañana veré a Millonarios y Real Madrid desde la más popular de las tribunas, ya que los compatriotas son más difíciles de roer que ministros”. El orden público todavía alterado por el Bogotazo, visto a los ojos de Guevara fue relatado así: (…) Este país es el que tiene más suprimidas las garantías individuales de todos los que hemos recorrido, la policía patrulla las calles con fusil al hombro y exigen a cada rato el pasaporte, que no falta quien lo lea al revés, es un clima tenso que hace adivinar una revuelta dentro de poco tiempo”. Remata la carta: Si quieren tirarse el lance escriban a Cúcuta, departamento de Santander del Norte”.

En Cúcuta se sabe que estuvieron del 12 al 14 de julio, día que viajaron a San Cristóbal. No se tiene ningún comentario escrito en su diario sobre su estancia en la ciudad, salvo el trámite protocolario de sellado del pasaporte en el que se lee: “(…) el 14 de julio, e iniciamos el paso a pie del puente que une y separa las dos naciones. Un soldado venezolano, con la misma displicente insolencia que sus colegas colombianos. En el puesto de San Antonio de Táchira nos retuvieron un buen rato, pero sólo para cumplir un trámite administrativo y seguimos viaje en la camioneta que nos llevaría a la ciudad de San Cristóbal”.

Alberto Granado consiguió trabajo en Venezuela y allá se quedó.

Redacción: Gerardo Raynaud D.

gerard.raynaud@gmail.com

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