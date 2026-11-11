Asesinan a un hombre en el porche de su casa en el barrio Valles del Rodeo de Cúcuta

En el sector El Caguán, del barrio Valles del Rodeo, fue asesinado a disparos un hombre en la tarde de este miércoles. La víctima se encontraba en el porche de su vivienda cuando fue atacada por dos hombres que llegaron en motocicleta.

El hecho ocurrió antes de las 4:30 p. m. Según las primeras versiones, los sicarios se movilizaban en una moto Suzuki GN. El parrillero descendió del vehículo, se acercó a la víctima y le disparó en repetidas oportunidades. Luego, ambos huyeron del lugar.

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Las autoridades ya hacen presencia en la zona y adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y establecer la identidad de la víctima, quien, según información preliminar, sería un hombre de avanzada edad.

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