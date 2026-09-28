Ataque armado en la avenida principal de Los Patios deja dos hombres sin vida

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió la avenida 10 de Los Patios en la tarde de este lunes, en un hecho que cobró la vida de dos hombres.

Las víctimas se movilizaban en un vehículo por esa vía cuando al pasar a la altura de los cementerios fue atacado a disparos por criminales que se dieron a la fuga.

Uno de los ocupantes del vehículo fue identificado como Hermes David Manzano Navas.

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El carro Chevrolet Spark, de placa venezolana AJ290YG, quedó detenido en mitad de la carretera con los hombres en su interior.

Una ambulancia acudió al sitio pero no hubo nada que hacer, pues ya no tenían signos vitales.

La Policía hizo presencia en el lugar de los hechos para adelantar la investigación y la búsqueda de los responsables.

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