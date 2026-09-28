Incautan 1.120 kilos de cocaína al Eln en Cúcuta y destruyen un laboratorio

El presidente Abelardo de la Espriella informó este lunes que la Fuerza Pública incautó 1.120 kilos de cocaína y destruyó un laboratorio de producción de estupefacientes que, según el mandatario, pertenecía al Eln en Cúcuta.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde el jefe de Estado entregó un balance de las operaciones adelantadas durante las últimas 24 horas contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con la información entregada por De la Espriella, durante ese periodo las autoridades afectaron otros ocho laboratorios y realizaron 19 capturas en diferentes zonas del país.

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El mandatario también aseguró que, desde el 7 de agosto, la Fuerza Pública ha incautado 111.312 kilos de estupefacientes, como parte de las operaciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“Vamos por sus armas, sus cabecillas y cada peso con el que financian el terror. No les daremos tregua”, afirmó De la Espriella.

El presidente sostuvo que su Gobierno mantendrá las operaciones contra las estructuras criminales y señaló que el objetivo es afectar sus capacidades armadas, sus principales responsables y las fuentes de financiación.

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