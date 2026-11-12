Ataque a bala dejó un muerto y un herido en el barrio El Salado, de Cúcuta

La racha de violencia que atraviesa Cúcuta sumó un nuevo episodio la noche de este jueves, esta vez en el barrio El Salado.

El hecho se registró después de las 6:00 p. m. en la parte alta de este sector, en límites con el barrio Cumbres del Norte, donde dos hombres fueron atacados a tiros por desconocidos mientras se encontraban en vía pública.

Ambas víctimas resultaron heridas; sin embargo, la gravedad de las lesiones que sufrió una de ellas le causó la muerte en el lugar de los hechos. El otro hombre fue trasladado a un centro asistencial.

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De acuerdo con las primeras informaciones, los dos hombres serían reconocidos en el sector.

Las autoridades hicieron presencia en la zona y adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer los móviles del hecho.

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