Ataque a bala en la vía Ocaña-Ábrego deja un muerto y un herido

Un nuevo hecho violento se registró este jueves 17 de septiembre en la vía que comunica a Ocaña con Ábrego, en Norte de Santander.

Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron atacados a disparos mientras transitaban por la vereda Los Piñitos.

La motocicleta involucrada sería de placa ZOH-11H. De manera preliminar, se reporta que una de las personas habría muerto y la otra habría resultado herida tras el ataque.

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El hecho ocurrió en horas de la tarde y, por ahora, la información continúa en verificación por parte de las autoridades, quienes adelantan las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y la identidad de las víctimas.

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