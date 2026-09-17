La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
Ataque a bala en la vía Ocaña-Ábrego deja un muerto y un herido
El hecho ocurrió este 17 de septiembre en la vereda Los Piñitos.
Authored by
crojas
Ataque
La opinión
La Opinión
Jueves, 17 de Septiembre de 2026

Un nuevo hecho violento se registró este jueves 17 de septiembre en la vía que comunica a Ocaña con Ábrego, en Norte de Santander.

Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron atacados a disparos mientras transitaban por la vereda Los Piñitos.

La motocicleta involucrada sería de placa ZOH-11H. De manera preliminar, se reporta que una de las personas habría muerto y la otra habría resultado herida tras el ataque.

Lea: Salió al baño y murió al activar una mina, la trágica historia de menor en Tibú

El hecho ocurrió en horas de la tarde y, por ahora, la información continúa en verificación por parte de las autoridades, quienes adelantan las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y la identidad de las víctimas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Víctor Corzo se sumó a las víctimas mortales de las minas antipersonales. / Foto: cortesía
Víctor Corzo se sumó a las víctimas mortales de las minas antipersonales. / Foto: cortesía
Salió al baño y murió al activar una mina, la trágica historia de menor en Tibú
La Opinión
Transportadores venezolanos piden cambios a los controles que se tienen para ellos para su movilidad por Cúcuta y municipios del área/Foto Leonardo Oliveros
Transportadores venezolanos piden cambios a los controles que se tienen para ellos para su movilidad por Cúcuta y municipios del área/Foto Leonardo Oliveros
Controles a vehículos venezolanos tensionan el comercio binacional en Cúcuta
La Opinión
Nicolás Chiesa, Cúcuta Deportivo 2026.
Nicolás Chiesa, Cúcuta Deportivo 2026.
Unidos, fuertes y convencidos: Nicolás Chiesa, confiado en sus dirigidos
Gustavo Contreras Sabogal