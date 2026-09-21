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Ataque con explosivos deja tres soldados muertos y cuatro heridos en La Macarena, Meta
Las autoridades atribuyen de forma preliminar el atentado a la estructura Ever Castro de la disidencias de las Farc de alias Calarcá.
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Lunes, 21 de Septiembre de 2026

Tres soldados profesionales murieron y otros militares resultaron heridos tras la activación de un artefacto explosivo contra tropas del ejército en la vereda La Unión, zona rural de La Macarena, Meta, durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre.

En la madrugada de este lunes 21 de septiembre, las tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 35, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, fueron afectadas por la activación de explosivos.

En consecuencia, tres soldados profesionales fueron asesinados, mientras que un suboficial y tres militares más resultaron heridos. Las autoridades atribuyen de forma preliminar el atentado a la estructura Ever Castro, del grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias Calarcá.

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