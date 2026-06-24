Estaba mejor en la casa: fue asesinado a disparos en Los Patios mientras tenía prisión domiciliaria

Hace apenas dos meses y medio, Iván Virgilio Serrano Torres fue capturado como presunto integrante de una banda delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes y otros delitos. Ahora, tras haber recibido el beneficio de detención domiciliaria, encontró la muerte en un ataque sicarial.

Por el momento, las autoridades investigan qué hacía Serrano, de 30 años, fuera de la vivienda donde debía cumplir la medida de casa por cárcel, ubicada en el barrio Prados del Este. El hombre se movilizaba junto a varios familiares en una camioneta Renault Oroch gris, de placas KMV-343.

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El recorrido, que transitó por el Anillo Vial Oriental, fue el último de Iván. Mientras avanzaban por jurisdicción de Los Patios, al llegar al sector de Chaparral, fueron perseguidos por dos hombres en moto que, según las primeras versiones, tenían como objetivo acabar con su vida en la tarde del lunes, 22 de junio.

Testigos señalaron que los motociclistas se ubicaron en paralelo al vehículo en movimiento y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la ventana del conductor. Los disparos se prolongaron durante varios segundos e impactaron a Serrano en la cabeza y en uno de sus brazos.

Tras el ataque, la camioneta se salió de la vía y dejó una estela de aceite sobre la vegetación aledaña.

El vehículo avanzó sin control por más de 30 metros hasta chocar contra un montículo de tierra, lo que provocó su volcamiento y posterior impacto contra un poste, frente a la estación de servicio Chaparral.

La escena fue dramática. De la camioneta volcada lograron salir dos mujeres, quienes auxiliaron a los lesionados: Iván Serrano, gravemente herido, y un menor de edad que sufrió una fractura en uno de sus brazos.

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Los heridos fueron trasladados en vehículos particulares hasta un centro asistencial del municipio. Sin embargo, los médicos confirmaron poco después el fallecimiento de Serrano debido a la gravedad de las heridas. El menor permanece en recuperación.

Sobre la víctima se conoció que permanecía bajo medida de detención domiciliaria desde abril pasado, cuando fue capturado durante un operativo contra la estructura delincuencial conocida como Los de la Cuarta.

Durante ese procedimiento, las autoridades incautaron base de coca, marihuana, dos pistolas, un revólver y más de 100 cartuchos de diferentes calibres. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables del ataque.

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