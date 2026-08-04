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Hombre fue asesinado a disparos en La Parada, Villa del Rosario
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.
Authored by
cesarmuñoz
Asesinato en La Playita, Villa del Rosario.
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Martes, 4 de Agosto de 2026

Un nuevo crimen despertó a los residentes de la zona aledaña a la trocha La Playita, en La Parada, Villa del Rosario. A primera hora de este martes, un cuerpo ensangrentado apareció en un andén de esta zona.

Lea aquí: La mirada de los sobrevivientes, el rastro del atentado contra el comando de Policía de Norte de Santander

La víctima, que vestía una camiseta y una pantaloneta negra, tenía varios impactos de bala en la cabeza. Hasta el momento se desconoce su identidad.

Las autoridades ya se preparan para adelantar el levantamiento del cadáver.

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