Hombre fue asesinado a disparos en La Parada, Villa del Rosario

Un nuevo crimen despertó a los residentes de la zona aledaña a la trocha La Playita, en La Parada, Villa del Rosario. A primera hora de este martes, un cuerpo ensangrentado apareció en un andén de esta zona.

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La víctima, que vestía una camiseta y una pantaloneta negra, tenía varios impactos de bala en la cabeza. Hasta el momento se desconoce su identidad.

Las autoridades ya se preparan para adelantar el levantamiento del cadáver.

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