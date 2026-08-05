No hubo quién defendiera a el Abogado, mortal riña en el mercado de Ocaña dejó un muerto y un capturado

A plena vista de decenas de compradores del mercado público de Ocaña, un problema que ambas partes arrastraban desde tiempo atrás desencadenó una discusión que tuvo un fatídico desenlace: una puñalada directa al corazón.

La historia de Carlos Armando Pérez Julio es similar a la de muchos jóvenes que caen en el mundo del consumo de drogas, una situación que lo acompañó hasta el final de sus días. Cuando faltaba apenas un día para celebrar su cumpleaños, la muerte lo sorprendió sin darle oportunidad de escapar.

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Según él mismo contó en un video que se viralizó tras su fallecimiento, comenzó a consumir estupefacientes desde los 10 años. Ese camino lo llevó a probar distintas sustancias y, con el tiempo, a perder su hogar.

El Abogado del Diablo, como era conocido por algunos, frecuentaba el centro de Ocaña. Era habitual verlo en los alrededores del mercado público, por lo que su presencia en el lugar al mediodía del pasado lunes, 3 de agosto, no llamó la atención de los ocañeros.

El reloj marcaba la 1:08 de la tarde cuando el Abogado y otro hombre se encontraron en plena calle. Tras una breve discusión, ambos llevaron sus manos a la pretina del pantalón. En cuestión de segundos, el desconocido desenfundó un cuchillo y le propinó una puñalada directa al corazón.

Pérez corrió algunos metros, sujetándose el pecho, hasta llegar a un andén, donde se sentó y, poco a poco, se desangró hasta morir. Entre tanto, el agresor recogió un bolso que había dejado minutos antes sobre el suelo y huyó como parrillero en una motocicleta.

El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes era visible la placa de la motocicleta y, según las autoridades de Ocaña, esa información permitió activar el sistema de videovigilancia para seguir el recorrido del sospechoso. Apenas 35 minutos después fue capturado en la avenida Circunvalar.

Mientras tanto, el cuerpo del Abogado permaneció tendido en el lugar, sin posibilidad alguna de sobrevivir. Durante las investigaciones, las autoridades establecieron que el capturado y Pérez ya habían tenido problemas con anterioridad. Además, el detenido era conocido en la zona por realizar oficios varios y desempeñarse como mandadero para comerciantes del mercado.

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