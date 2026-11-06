Un muerto y un herido tras ataque a bala en Los Patios

Un nuevo hecho de violencia sacudió en los últimos minutos al municipio de Los Patios, Norte de Santander, donde un hombre murió y otro más resultó herido en medio de un ataque con arma de fuego.

El hecho ocurrió en la avenida 4 con calle 29, del barrio Patio Centro.

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El lesionado fue trasladado a un centro asistencial, mientras las autoridades ya hacen presencia en el lugar de los hechos.

Por el momento se desconocen los móviles del hecho y las identidades de los afectados. De la víctima mortal se conoció que es el dueño de un establecimiento comercial.

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